TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Į Ameriką nukeliavęs Putino pakalikas Dmitrijevas apšmeižė europiečius

2025-10-24 22:02
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-10-24 22:02

Į JAV nuvykęs Vladimiro Putino derybininkas ekonomikos klausimais Kirilas Dmitrijevas pažėrė nepagrįstų kaltinimų Ukrainai ir Europai.

Kirilas Dmitrijevas (nuotr. SCANPIX)

Į JAV nuvykęs Vladimiro Putino derybininkas ekonomikos klausimais Kirilas Dmitrijevas pažėrė nepagrįstų kaltinimų Ukrainai ir Europai.

Kaip skelbia rusų propagandos agentūra TASS, K. Dmitrijevas apkaltino Ukrainą vilkinant derybas dėl karo pabaigos.

„Būtent Ukraina nenori spręsti tų problemų, tų susikaupusių klausimų, kuriuos būtina spręsti“, – aiškino jis.

„Todėl mes taip pat informuosime savo amerikiečių kolegas, kad Ukraina, deja, trukdo būtinam dialogui. Ir trukdo, vėlgi, britų ir europiečių, kurie nori, kad konfliktas tęstųsi, prašymu“, – kaltinimais svaidėsi jis.

Vis dėlto būtent Rusija nuolat atmeta raginimus sutikti su paliaubomis, tęsia atakas prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą.

Dmitrijevas lankosi JAV

K. Dmitrijevo vizitas surengtas didėjant JAV nusivylimui Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir jo atsisakymu sutikti su paliaubomis, Rusijai beveik ketverius metus tęsiant karą Ukrainoje. Anksčiau šią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas atšaukė planuotas derybas su V. Putinu Budapešte, pareiškęs, kad nenori bergždžio susitikimo.

„Atvykau į JAV tęsti JAV ir Rusijos dialogo – vizitas, suplanuotas prieš kurį laiką, remiantis JAV kvietimu“, – socialiniame tinkle X parašė V. Putino pasiuntinys ekonomikos klausimais K. Dmitrijevas.

Komentuodamas naujausias sankcijas, buvęs „Goldman Sachs“ bankininkas ir Stanfordo universiteto absolventas K. Dmitrijevas teigė, kad jos atsigręš prieš Jungtines Valstijas – padidins benzino kainas paprastiems amerikiečiams. 

„Ekonominio bendradarbiavimo su Rusija potencialas vis dar yra, bet tik tuo atveju, jei Rusijos interesai bus gerbiami“, – sakė jis. 

Naujausios JAV sankcijos nukreiptos prieš „Rosneft“ ir „Lukoil“ – dvi bendroves, išgaunančias daugiau nei pusę Rusijos naftos. Jomis siekiama ištuštinti Maskvos piniginę ir priversti ją nutraukti karą Ukrainoje.

