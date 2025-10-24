Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Zacharova grasina Europai „pasekmėmis“

2025-10-24 21:14
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-10-24 21:14

Ketvirtadienį Europos Sąjunga (ES) įvedė naujų apribojimų Rusijos naftos ir dujų sektoriui pagal 19-ąjį bloko sankcijų paketą, priimtą nuo Kremliaus invazijos pradžios 2022 metais. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova pasmerkė ES ir pažėrė naujų grasinimų blokui.

Kazachastane atšovė Zacharovai: apie ką jūs čia išvis kalbate? (nuotr. SCANPIX)

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova pasmerkė ES ir pažėrė naujų grasinimų blokui.

14

„Tiek įsitraukusi į savo išskirtinumą, ES šantažuoja vis daugiau trečiųjų šalių, plisdama „antrines“ sankcijas“, – sako ji.

„Tai darydama, ji (Europa – red. past.) atvirai pareiškia, kad laiko save turinčia teisę diktuoti savo prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo tarp suverenių valstybių sąlygas.

ES akivaizdžiai nesuvokia, kad tokie pretenzijos į „pasaulinio policininko“ (arba, jei norite, „muitinės pareigūno“) vaidmenį neabejotinai turės pasekmių šios asociacijos vietai ir vaidmeniui pasaulyje“, – pareiškė M. Zacharova.

Pastebima ženklų, kad per karą nuolat augusi Rusijos gynybos pramonė ima buksuoti

Remiantis naujais valstybinės statistikos tarnybos „Rosstat“ duomenimis, Rusijos gynybos pramonės kompleksas, kuris dėl milžiniškų karo išlaidų buvo pagrindinis šalies ekonomikos variklis, po beveik trejus metus trukusio augimo dviženkliais skaičiais pagaliau parodė pirmuosius sulėtėjimo požymius, pranešė „The Moscow Times“.

Duomenys rodo, kad su kariniu sektoriumi susijusiose pramonės šakose, kurias skatino trilijonų rublių vertės valstybinės gynybos sutartys, rugsėjį pirmą kartą nuo invazijos į Ukrainą pradžios prasidėjo sąstingis arba nuosmukis.

Metalo gaminių gamyba, kuri 2023 m. išaugo 26,4 proc., 2024 m. – 31,6 proc., o šių metų rugpjūtį – 21,2 proc., rugsėjo mėnesį, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 1,6 proc.

Kitos transporto įrangos, kuriai priskiriami tankai ir šarvuočiai, gamybos apimčių augimas, praėjusį mėnesį sudaręs 61,2 proc., rugsėjį sulėtėjo net iki 6 proc. per metus.

Palyginti su rugpjūčio mėnesiu, metalo gaminių gamyba sumažėjo 6 proc., o kitų transporto priemonių gamybos apimtys smuko 20 proc., rodo banko „Raiffeisenbank“ skaičiavimai.

Bendrovės MMI analitikai rašė, kad karinės paskirties prekių gamybos duomenys „atrodo šokiruojančiai“, atkreipdami dėmesį, kad su gynyba susijusios pramonės šakos, kurios pirmiau skatino pramonės augimą, šį kartą lėmė platesnio gamybos indekso mažėjimą.

Rugsėjo mėnesį gamybos apimtys per metus padidėjo tik 0,4 proc. – aštuoniskart mažiau nei rugpjūtį, kai augimas siekė 2,4 proc.

Anot banko PSB vyriausiojo analitiko Deniso Popovo, gamyba – didžiausias Rusijos ekonomikos sektorius, o jos augimas praėjusį mėnesį buvo silpniausias nuo 2023 m. pradžios.

Analitikas pridūrė, kad bendra pramonės gamyba, kuri sudaro apie 30 proc. Rusijos BVP, beveik nustojo augti – rugsėjį ji padidėjo tik 0,3 proc., tuo tarpu, kai prieš metus jos augimo tempai siekė 5,6 proc.

Makroekonominės analizės ir trumpojo laikotarpio prognozių centro analitikų duomenimis, nuo gruodžio pramonės produkcija sumažėjo 3,6 proc.

Šie duomenys rodo, kad civilinės pramonės šakos traukėsi visus 2024 m., o rugsėjį, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 1,1 proc.

Rusijos mokslų akademijos Ekonomikos prognozavimo institutas pranešė, kad nuosmukį šiuo metu patiria 18 iš 24 antrinių gamybos sektorių, kuriuose kartu pagaminama beveik 80 proc. šalies prekių.

Ekonominių prognozių instituto duomenimis, Rusijos BVP sausio-rugpjūčio mėnesiais sumažėjo 0,6 proc., o liepos-rugpjūčio mėnesiais jo metinio augimo rodiklis beveik nepakito ir sudarė 0,4 proc.

Pasak bendrovės „Touch Capital Markets“ vyresniojo analitiko Petro Matyso, naujos JAV bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ įvestos sankcijos, dėl kurių gali sutrikti Rusijos naftos prekyba su Indija, dar labiau apsunkins ekonomiką.

„Rizika, kad Rusijos ekonomika patirs krachą, vis didėja“, – pridūrė jis.

