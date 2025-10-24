Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Po JAV ir ES smūgio – Kremliaus atsakas: atskleidė, kaip elgsis

2025-10-24 14:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-24 14:22

Rusija sureagavo į naujas JAV ir Europos Sąjungos sankcijas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Maskva analizuoja ribojimus ir ketina veikti „pagal savo interesus“.

Peskovas sureagavo į Trumpo grasinimus dėl sankcijų: tai yra rimta (nuotr. SCANPIX)
27

Rusija sureagavo į naujas JAV ir Europos Sąjungos sankcijas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Maskva analizuoja ribojimus ir ketina veikti „pagal savo interesus“.

REKLAMA
11

„Šiuo metu analizuojame nustatytas ir paskelbtas sankcijas ir, žinoma, elgsimės taip, kaip geriausiai atitinka mūsų interesus. Tai yra pagrindinis mūsų veiksmų motyvas. Mes veikiame ne prieš kitus, o savo pačių labui. Taip ir elgsimės“, – aiškino D. Peskovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sankcijos Rusijai

JAV įvedė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms – „Lukoil“ ir „Rosneft“, o ES šią savaitę patvirtino 19-ąjį sankcijų paketą, rašo „Sky News“.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Maskva tvirtina, kad sankcijos neturi jokio poveikio, tačiau šalies ekonomika patyrė smūgį ir nukentėjo dėl karo su Ukraina.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Medvedevas pasiuto po ES sankcijų paskelbimo: „Nekęsime jūsų taip stipriai, kaip mūsų protėviai“ (nuotr. SCANPIX)
Kremlius pratrūko: pirmą kartą JAV pavadino Rusijos priešu (7)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Kremlius perspėja Vašingtoną dėl „Tomahawk“ raketų: „Mūsų kariuomenė žino, ką daryti“ (14)
Trumpo planai „susitvarkyti su Rusija“ sulaukė Kremliaus reakcijos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo planai „susitvarkyti su Rusija“ sulaukė Kremliaus reakcijos (10)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Po Trumpo grasinimų ir raketų klausimo – Kremliaus atsakymas apie galimą pokalbį su Putinu (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Veiks pagal savo interesus
Veiks pagal savo interesus
2025-10-24 14:58
Gerins Gelendžiko dvarą, Putino butą Kremliuje, dvarus Rusijoje. Susiveiks kaip iki šiol.

Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų