Po JAV ir ES smūgio – Kremliaus atsakas: atskleidė, kaip elgsis

„Šiuo metu analizuojame nustatytas ir paskelbtas sankcijas ir, žinoma, elgsimės taip, kaip geriausiai atitinka mūsų interesus. Tai yra pagrindinis mūsų veiksmų motyvas. Mes veikiame ne prieš kitus, o savo pačių labui. Taip ir elgsimės“, – aiškino D. Peskovas.
Sankcijos Rusijai
JAV įvedė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms – „Lukoil“ ir „Rosneft“, o ES šią savaitę patvirtino 19-ąjį sankcijų paketą, rašo „Sky News“.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Maskva tvirtina, kad sankcijos neturi jokio poveikio, tačiau šalies ekonomika patyrė smūgį ir nukentėjo dėl karo su Ukraina.
Šaltinis:
tv3.lt
