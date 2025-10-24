NYT: Europos atkaklumas jau davė vaisių

Europos Sąjunga įvedė naujas sankcijas Rusijai ir įsipareigojo per dvejus metus suteikti Ukrainai finansinę ir karinę paramą.
Europos lyderiai stiprina paramą Ukrainai, įvesdami papildomas sankcijas Rusijai ir įsipareigodami finansiškai bei kariniu požiūriu remti Kyjivą per artimiausius dvejus metus.
Šis atkaklumas jau duoda vaisių Ukrainai, rašo „The New York Times“.
Naujosios ES sankcijos, įskaitant draudimą pirkti rusiškas suskystintas dujas ir sankcijų sąrašo išplėtimą, papildo JAV priemones prieš „Lukoil“ ir „Rosneft“.
Europos šalys taip pat rengia planą panaudoti įšaldytus Rusijos turtus, kad suteiktų Ukrainai 140 mlrd. eurų paskolą, kuri taptų papildoma parama Kyjivo kariniams ir gynybos poreikiams.
Nors kai kurios detalės, ypač Belgijos pozicija, dar turi būti suderintos, blokas pasiryžęs užtikrinti finansavimą.
Europos atkaklumas ginti Ukrainos nepriklausomybę
Analitikai pažymi, kad sankcijos ir finansinė parama nebūtinai privers Rusiją nutraukti karą, tačiau parodo Europos atkaklumą ginant Ukrainos nepriklausomybę.
Tuo pat metu tęsiamas darbas su D. Trumpo administracija dėl sankcijų ir karinės pagalbos, įskaitant koordinavimą dėl ilgojo nuotolio sparnuotųjų raketų panaudojimo prieš Rusijos taikinius.
Europos lyderiai taip pat rengia 12 punktų karo nutraukimo planą, kuriame numatytos saugumo garantijos Ukrainai, belaisvių mainai ir ugnies nutraukimo kontrolė.
Šiuo planu siekiama išlaikyti JAV Kyjivo pusėje ir sustiprinti spaudimą Maskvai. Nepaisant abejonių dėl V. Putino reakcijos, sankcijų sugriežtinimas ir Europos pastangos kelia papildomų ekonominių bei politinių iššūkių Rusijai.
Naujosios Amerikos saugumo centro atstovas Richardas Fontaine‘as teigė, kad V. Putino manipuliacijos ir Europos atkaklumas padėjo D. Trumpui pagaliau sukelti Rusijai realių sunkumų.
