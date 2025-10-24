Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis atvyko į Londoną: štai kaip jį pasitiko

2025-10-24 12:56 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-24 12:56

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį atvyko į Jungtinę Karalystę, kur Vindzoro pilyje susitiko su karaliumi Charlesu III. Šis vizitas vyksta prieš Londone rengiamą viršūnių susitikimą, kuriame bus aptariama Ukrainos gynyba ir tolesnė Vakarų pagalba Kyjivui.

Zelenskis atvyko į Londoną: kas jo laukia? (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį atvyko į Jungtinę Karalystę, kur Vindzoro pilyje susitiko su karaliumi Charlesu III. Šis vizitas vyksta prieš Londone rengiamą viršūnių susitikimą, kuriame bus aptariama Ukrainos gynyba ir tolesnė Vakarų pagalba Kyjivui.

REKLAMA
8

V. Zelenskis atvyko susitikti su Didžiosios Britanijos karaliumi Vindzoro pilyje. Jam buvo suteiktas karališkas pasveikinimas, o įžengus į pilies kiemą, buvo grojamas Ukrainos himnas, rašo „Sky News“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuomet Ukrainos prezidentas buvo pakviestas apžiūrėti Pirmojo Grenadierių gvardijos bataliono.

Vyks į susitikimą su Starmeriu

Po susitikimo su monarchu V. Zelenskis vyks į susitikimą su ministru pirmininku Keiru Starmeriu. Vėliau jie taip pat susitiks su Danijos ir Nyderlandų lyderiais bei NATO vadovu.

Šią popietę savanoriškai susikūrusi koalicija surengs susitikimą, prie kurio telefonu prisijungs dar 20 narių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Keiras Starmeris, Volodymyras Zelenskis BNS Foto
Zelenskio šansas Londone: Starmeris spaudžia Norinčiųjų koaliciją apginkluoti Ukrainą (4)
Sukrečiantys kadrai iš Chersono: Rusijos raketos nuniokojo miestą (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Sukrečiantys kadrai iš Chersono: Rusijos raketos nuniokojo miestą (98)
Zelenskis paaiškino, kodėl svarbu išlaikyti JAV dalyvavimą taikos procese (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Ukraina niekada nenaudojo amerikietiškų ginklų Rusijos teritorijoje (57)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis įvardijo, kas labiausiai gąsdina Kremlių (25)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų