Zelenskis atvyko į Londoną: štai kaip jį pasitiko

V. Zelenskis atvyko susitikti su Didžiosios Britanijos karaliumi Vindzoro pilyje. Jam buvo suteiktas karališkas pasveikinimas, o įžengus į pilies kiemą, buvo grojamas Ukrainos himnas, rašo „Sky News“.
Tuomet Ukrainos prezidentas buvo pakviestas apžiūrėti Pirmojo Grenadierių gvardijos bataliono.
Vyks į susitikimą su Starmeriu
Po susitikimo su monarchu V. Zelenskis vyks į susitikimą su ministru pirmininku Keiru Starmeriu. Vėliau jie taip pat susitiks su Danijos ir Nyderlandų lyderiais bei NATO vadovu.
Šią popietę savanoriškai susikūrusi koalicija surengs susitikimą, prie kurio telefonu prisijungs dar 20 narių.
