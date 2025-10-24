„Atesh“ – tai Ukrainos, Krymo totorių ir rusų partizanų judėjimas, veikiantis okupuotose Ukrainos teritorijose ir Rusijoje.
Pranešama, kad rusų moterys taip pat naudojamos kaip infiltratorės – tai, anot partizanų grupės, pabrėžia Kremliaus personalo trūkumą ir neviltį.
Remiantis „Atesh“ agentų, įsiliejusių į Rusijos 506-ąjį pulką, pranešimais, pulko vadai pradėjo verbuoti arba tiesiog įsakyti moterims stoti į puolimo padalinius, kad kompensuotų didelius kareivių ir samdinių praradimus.
Grupė šį žingsnį įvertino kaip įrodymą, kad Maskva yra „pasirengusi į skerdyklą siųsti bet ką“, ir teigė, kad moterys taip pat rengiamos slaptoms užduotims už Ukrainos linijų.
Atsarginis planas
Anot partizanų grupės ataskaitos, nesėkmingo puolimo atveju moterims nurodoma įsilieti į vietos gyventojų masę, kad galėtų vykdyti žvalgybą ir pranešti Rusijos vadams apie Ukrainos kariuomenės judėjimus.
Grupė pridūrė, kad šių kovotojų sąlygos yra siaubingos: „šioms moterims nėra kelio atgal. Jų gyvybės priklauso vien nuo jų vadų „gailestingumo“.
Pagal spalio 18 d. JAV karo studijų instituto (ISW) ataskaitą, Rusijos pajėgos tęsia puolimą Pokrovsko kryptimi, tačiau susiduria su dideliais nuostoliais ir logistinėmis problemomis.
Analitikai pabrėžia, kad Ukrainos pajėgos sėkmingai atremia puolimus ir netgi apsupo penkias Rusijos brigadas prie Pokrovsko, sukeldamos didelius nuostolius priešo pajėgoms.
