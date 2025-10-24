Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Į skerdyklą siųs bet ką“: atskleidė, ko griebiasi į neviltį puolęs Kremlius

2025-10-24 11:07 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-24 11:07

Partizanų grupė „Atesh“ teigia, kad Rusijos 506-asis motorizuotas šaulių pulkas Pokrovsko fronte formuoja moterų puolimo kuopas, rašo „United24 Media“.

Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX)
27

Partizanų grupė „Atesh“ teigia, kad Rusijos 506-asis motorizuotas šaulių pulkas Pokrovsko fronte formuoja moterų puolimo kuopas, rašo „United24 Media“.

REKLAMA
1

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Atesh“ – tai Ukrainos, Krymo totorių ir rusų partizanų judėjimas, veikiantis okupuotose Ukrainos teritorijose ir Rusijoje.

Pranešama, kad rusų moterys taip pat naudojamos kaip infiltratorės – tai, anot partizanų grupės, pabrėžia Kremliaus personalo trūkumą ir neviltį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Remiantis „Atesh“ agentų, įsiliejusių į Rusijos 506-ąjį pulką, pranešimais, pulko vadai pradėjo verbuoti arba tiesiog įsakyti moterims stoti į puolimo padalinius, kad kompensuotų didelius kareivių ir samdinių praradimus.

REKLAMA
REKLAMA

Grupė šį žingsnį įvertino kaip įrodymą, kad Maskva yra „pasirengusi į skerdyklą siųsti bet ką“, ir teigė, kad moterys taip pat rengiamos slaptoms užduotims už Ukrainos linijų.

REKLAMA

Atsarginis planas

Anot partizanų grupės ataskaitos, nesėkmingo puolimo atveju moterims nurodoma įsilieti į vietos gyventojų masę, kad galėtų vykdyti žvalgybą ir pranešti Rusijos vadams apie Ukrainos kariuomenės judėjimus.

Grupė pridūrė, kad šių kovotojų sąlygos yra siaubingos: „šioms moterims nėra kelio atgal. Jų gyvybės priklauso vien nuo jų vadų „gailestingumo“.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal spalio 18 d. JAV karo studijų instituto (ISW) ataskaitą, Rusijos pajėgos tęsia puolimą Pokrovsko kryptimi, tačiau susiduria su dideliais nuostoliais ir logistinėmis problemomis.

Analitikai pabrėžia, kad Ukrainos pajėgos sėkmingai atremia puolimus ir netgi apsupo penkias Rusijos brigadas prie Pokrovsko, sukeldamos didelius nuostolius priešo pajėgoms.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų