Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Baltarusija tvirtina apie Europoje kuriamą „armiją“, kuri esą ruošiasi įsiveržti į šalį

2025-10-24 10:46 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-24 10:46

Baltarusijos KGB teigia, jog valdžios oponentai Europos Sąjungoje esą kuria „išlaisvinimo armiją“, kurią sudarytų iki 15 tūkstančių kovotojų. Anot pareigūnų, ši jėga rengiama pagal NATO standartus, o jos tikslas – neva įsiveržimas į Baltarusiją.

Baltarusija tvirtina apie Europoje kuriamą „armiją“, kuri esą ruošiasi įsiveržti į jų šalį (nuotr. SCANPIX)

Baltarusijos KGB teigia, jog valdžios oponentai Europos Sąjungoje esą kuria „išlaisvinimo armiją“, kurią sudarytų iki 15 tūkstančių kovotojų. Anot pareigūnų, ši jėga rengiama pagal NATO standartus, o jos tikslas – neva įsiveržimas į Baltarusiją.

REKLAMA
6

Politiniai Baltarusijos valdžios oponentai ES šalyse rengia „išlaisvinimo armiją“, kurią, jų teigimu, sudarys iki 15 tūkst. žmonių. Apie tai pareiškė Respublikos valstybės saugumo komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas Sergejus Terebovas, rašoma BELTA.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Didžiulę grėsmę šalies nacionaliniam saugumui kelia priešo rengiamas jėgos komponentas, skirtas valdžios perėmimui, įskaitant vadinamosios Baltarusijos išlaisvinimo armijos kūrimą Europos Sąjungos teritorijoje. Pagal valdžios oponentų planus ji turi būti suformuota pagal NATO standartus ir sudaryta iš trijų brigadų, kurių bendras skaičius siektų nuo 9 tūkstančių iki 15 tūkstančių žmonių“, – tvirtino S. Terebovas.

REKLAMA
REKLAMA

Mano, kad armija yra ir Lietuvos teritorijoje

Jo teigimu, vadinamosios armijos pagrindu laikomi neteisėti ginkluoti susivienijimai iš Baltarusijos piliečių, veikiantys Lenkijos, Ukrainos ir Lietuvos teritorijoje.

REKLAMA

S. Terebovas taip pat aiškino: „Jos nariai, prisidengdami sportiniais renginiais, vykdo karinį mokymą pagal NATO standartus, vadovaujami buvusių ar esamų NATO ir Ukrainos karių. Tikslas – įsiveržimas į Baltarusiją.“

„Ginkluotųjų formuočių rengimas ir mokymas vyksta Ukrainos, Lenkijos, Čekijos ir Baltijos šalių teritorijoje“, –tikino S. Terebovas.

Pasak KGB pareigūno, esą kontržvalgybos veiklą ir formuočių valdymą vykdo Ukrainos saugumo tarnyba, o praktinį jų panaudojimą prižiūri Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos pagrindinė tarnyba.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Didžioji Britanija perspėja: „Putinas stebi, ką mes darome“ (163)
Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Sikorskis: „Vienas Putino skambutis galėtų užbaigti karą Ukrainoje“ (211)
Analitikai: Rusija galimai kaupia strateginį rezervą ir ruošiasi karui su NATO (nuotr. SCANPIX)
Kada Putinas pripažins pralaimėjimą? Ekspertai prakalbo apie Rusijos nesėkmes ir kas toliau (152)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Putinas: „Aš – ne Aleksandras I, jis buvo imperatorius, o mane išrinko tauta“ (274)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų