Baltarusija tvirtina apie Europoje kuriamą „armiją“, kuri esą ruošiasi įsiveržti į šalį

Politiniai Baltarusijos valdžios oponentai ES šalyse rengia „išlaisvinimo armiją“, kurią, jų teigimu, sudarys iki 15 tūkst. žmonių. Apie tai pareiškė Respublikos valstybės saugumo komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas Sergejus Terebovas, rašoma BELTA.
„Didžiulę grėsmę šalies nacionaliniam saugumui kelia priešo rengiamas jėgos komponentas, skirtas valdžios perėmimui, įskaitant vadinamosios Baltarusijos išlaisvinimo armijos kūrimą Europos Sąjungos teritorijoje. Pagal valdžios oponentų planus ji turi būti suformuota pagal NATO standartus ir sudaryta iš trijų brigadų, kurių bendras skaičius siektų nuo 9 tūkstančių iki 15 tūkstančių žmonių“, – tvirtino S. Terebovas.
Mano, kad armija yra ir Lietuvos teritorijoje
Jo teigimu, vadinamosios armijos pagrindu laikomi neteisėti ginkluoti susivienijimai iš Baltarusijos piliečių, veikiantys Lenkijos, Ukrainos ir Lietuvos teritorijoje.
S. Terebovas taip pat aiškino: „Jos nariai, prisidengdami sportiniais renginiais, vykdo karinį mokymą pagal NATO standartus, vadovaujami buvusių ar esamų NATO ir Ukrainos karių. Tikslas – įsiveržimas į Baltarusiją.“
„Ginkluotųjų formuočių rengimas ir mokymas vyksta Ukrainos, Lenkijos, Čekijos ir Baltijos šalių teritorijoje“, –tikino S. Terebovas.
Pasak KGB pareigūno, esą kontržvalgybos veiklą ir formuočių valdymą vykdo Ukrainos saugumo tarnyba, o praktinį jų panaudojimą prižiūri Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos pagrindinė tarnyba.
