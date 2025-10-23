Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija ruošiasi sankcijų audrai: „Bloomberg“ atskleidė Kremliaus išgyvenimo strategiją

2025-10-23 20:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-23 20:01

Rusija rado būdą išvengti skaudžiausio JAV sankcijų smūgio: planuoja naudoti šešėlinį laivyną ir naujus prekybos kelius. JAV paskelbtos naujos sankcijos prieš didžiausias Rusijos naftos bendroves gali smarkiai smogti Kremliaus biudžetui, tačiau Maskva jau ieško būdų, kaip sušvelninti padarinius. „Bloomberg“ šaltiniai teigia, kad Rusija ketina pasitelkti šešėlinį tanklaivių tinklą ir plėsti naftos prekybininkų ratą, kad išlaikytų eksporto srautus ir biudžeto pajamas.

Putinas kreipėsi į Rusijos parlamentą: dėkoja už svarbų indėlį į pergalę (nuotr. SCANPIX)

Rusija tikisi smūgio valstybės biudžetui dėl naujų JAV sankcijų, susijusių su dviem didžiąja šalies naftos gavybos įmonėmis. Tačiau naftos sektorius turi galimybę sušvelninti padarinius, praneša „Bloomberg“.

Vienas Rusijos pareigūnas, anonimiškai bendravęs su leidinio žurnalistais, pripažino, kad biudžeto nuostoliai dėl naujų JAV apribojimų yra neišvengiami, tačiau Rusija bandys juos sumažinti, plėsdama savo naftos prekybininkų tinklą ir šešėlinį laivyną.

Kitas pareigūnas pažymėjo, kad Rusija turi mėnesį pasiruošti iki apribojimų įsigaliojimo ir naudoja šį laiką prisitaikyti prie naujos situacijos. Be to, jis neatmeta galimybės, kad JAV pakeis savo poziciją dėl sankcijų.

„Negalima atmesti galimybės, kad ir Trumpas gali pakeisti savo poziciją, priklausomai nuo to, kaip vyks derybos su Kremliumi“, – pažymėjo leidinio pašnekovas.

Didžiulis Maskvos iššūkis

Žurnalistai taip pat pažymi, kad dėl JAV sankcijų Indijos naftos perdirbėjai jau pareiškė, jog beveik visiškai nutrauks pirkimus.

„Jei tai įvyks, Maskvai bus didžiulis iššūkis rasti alternatyvius klientus, o tai galėtų suteikti Kinijai didelę derybinę įtaką kainai“, – rašo leidinys, primindamas, kad dar prieš JAV sankcijas Rusijos biudžeto pajamos iš naftos ir dujų buvo nusmukusios iki ketverių metų minimo.

Pagal kainų stebėjimo agentūros „Argus“ duomenis spalio mėnesį Primorsko uoste pagrindinės Rusijos eksporto naftos rūšies „Urals“ kaina buvo maždaug 12–13 dolerių už barelį mažesnė už tarptautinę etaloninę „Brent“ kainą.

