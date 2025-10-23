Įtampa Baltijos jūroje: stebimas Rusijos laivas

Pagal laikraščio „Kieler Nachrichten“ duomenis, laivas priklauso Rusijos kariniam jūrų laivynui. Jo ilgis siekia 112 metrų.
Laivas ten atvyko sekmadienį – jį lydėjo Vokietijos federalinės policijos patrulinis laivas „Bambergas“ ir kateris.
Rusija tai daro tyčia
Policijos atstovas Vulfhas Vinterhofas laikraščiui „BILD“ pranešė: „Mes atidžiai stebime šį laivą. Jis turi teisę ten būti, nes yra už Vokietijos teritorinių vandenų ribų.“
Karo ekspertai mano, kad Rusija tai daro sąmoningai.
„Rusija tyčia renkasi jūrų rajonus šalia svarbių transporto maršrutų, kad pademonstruotų savo buvimą“, – teigia Johanesas Petersas, saugumo ekspertas iš Politinio saugumo instituto.
Remiantis „BILD“ duomenimis, saugumo tarnybų šaltiniai neatmeta galimybės, kad Maskva dislokavo laivą, siekdama užtikrinti savo „šešėlinio laivyno“ saugumą ir toliau slapta gabenti naftą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!