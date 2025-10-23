Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Įtampa Baltijos jūroje: stebimas Rusijos laivas

2025-10-23 18:38 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-23 18:38

Nerimą keliantis judėjimas Baltijos jūroje: jau keletą dienų tiesiai prie Liubeko įlankos stovi laivas, kurį stebi Vokietijos jūrų policija ir karinis jūrų laivynas.

Rusų karo laivas „Aleksandr Šabalin“ (nuotr. SCANPIX)

Nerimą keliantis judėjimas Baltijos jūroje: jau keletą dienų tiesiai prie Liubeko įlankos stovi laivas, kurį stebi Vokietijos jūrų policija ir karinis jūrų laivynas.

5

Pagal laikraščio „Kieler Nachrichten“ duomenis, laivas priklauso Rusijos kariniam jūrų laivynui. Jo ilgis siekia 112 metrų.

Laivas ten atvyko sekmadienį – jį lydėjo Vokietijos federalinės policijos patrulinis laivas „Bambergas“ ir kateris.

Rusija tai daro tyčia

Policijos atstovas Vulfhas Vinterhofas laikraščiui „BILD“ pranešė: „Mes atidžiai stebime šį laivą. Jis turi teisę ten būti, nes yra už Vokietijos teritorinių vandenų ribų.“

Karo ekspertai mano, kad Rusija tai daro sąmoningai.

„Rusija tyčia renkasi jūrų rajonus šalia svarbių transporto maršrutų, kad pademonstruotų savo buvimą“, – teigia Johanesas Petersas, saugumo ekspertas iš Politinio saugumo instituto.

Remiantis „BILD“ duomenimis, saugumo tarnybų šaltiniai neatmeta galimybės, kad Maskva dislokavo laivą, siekdama užtikrinti savo „šešėlinio laivyno“ saugumą ir toliau slapta gabenti naftą.

