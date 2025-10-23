Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis įvardijo, kas labiausiai gąsdina Kremlių

2025-10-23 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-23 18:00

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija „labai bijo“ galimo sprendimo panaudoti jos įšaldytus turtus karo padariniams atlyginti. Pasak jo, Maskva puikiai supranta, kad už agresiją prieš Ukrainą teks sumokėti, o sprendimas dėl įšaldyto turto panaudojimo gali būti priimtas jau artimiausiu metu.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija „labai bijo“ galimo sprendimo panaudoti jos įšaldytus turtus karo padariniams atlyginti. Pasak jo, Maskva puikiai supranta, kad už agresiją prieš Ukrainą teks sumokėti, o sprendimas dėl įšaldyto turto panaudojimo gali būti priimtas jau artimiausiu metu.

REKLAMA
7

V. Zelenskis savo kalbą pradėjo pagerbdamas žurnalistus, kurie šiandien žuvo per Rusijos ataką Kramatorske.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis sakė, kad Rusija nužudė apie 155 žiniasklaidos atstovus už tai, kad jie skelbė tiesą, rašo „Sky News”.

REKLAMA
REKLAMA

„Tiesa visada yra spaudimas, ir būtent tai spaudžia Rusiją“, – teigia jis.

„Jie labai bijo šio sprendimo“

V. Zelenskis giria devynioliktąjį Europos Sąjungos sankcijų Rusijai paketą ir reiškia padėką Donaldui Trumpui už JAV energetikos sankcijas.

REKLAMA

Paklaustas apie galimybę grąžinti potencialią paskolą, finansuojamą iš įšaldyto Rusijos turto, V. Zelenskis sakė: „Jei Rusija atnešė karą į mūsų žemę, ji turi sumokėti už šį karą. Jie labai bijo šio sprendimo.“

„Šiandien galime būti arti šio svarbaus sprendimo – vienu ar kitu būdu panaudoti įšaldytus turtus“, – sakė jis.

Ir pridūrė: „Dar per anksti kalbėti apie tai, ką leisime, o ko – ne.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)
Zelenskis pranešė apie derybas su Europos šalimis dėl raketų: „Putinas išsigando“ (7)
Ukrainos dronai smogė „Rosneft“ gamyklai: kilo milžiniškas gaisras (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos dronai smogė „Rosneft“ gamyklai: kilo milžiniškas gaisras (9)
Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Ukraina praneša, kad Rusija grąžino 1 tūkst. kūnų (12)
Ekspertai: Putinas praranda kontrolę ir gali sutikti su paliaubomis (nuotr. SCANPIX)
Pekinas: spaudimas Putinui nepadės užbaigti karo Ukrainoje (12)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų