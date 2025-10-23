Zelenskis įvardijo, kas labiausiai gąsdina Kremlių

V. Zelenskis savo kalbą pradėjo pagerbdamas žurnalistus, kurie šiandien žuvo per Rusijos ataką Kramatorske.
Jis sakė, kad Rusija nužudė apie 155 žiniasklaidos atstovus už tai, kad jie skelbė tiesą, rašo „Sky News”.
„Tiesa visada yra spaudimas, ir būtent tai spaudžia Rusiją“, – teigia jis.
„Jie labai bijo šio sprendimo“
V. Zelenskis giria devynioliktąjį Europos Sąjungos sankcijų Rusijai paketą ir reiškia padėką Donaldui Trumpui už JAV energetikos sankcijas.
Paklaustas apie galimybę grąžinti potencialią paskolą, finansuojamą iš įšaldyto Rusijos turto, V. Zelenskis sakė: „Jei Rusija atnešė karą į mūsų žemę, ji turi sumokėti už šį karą. Jie labai bijo šio sprendimo.“
„Šiandien galime būti arti šio svarbaus sprendimo – vienu ar kitu būdu panaudoti įšaldytus turtus“, – sakė jis.
Ir pridūrė: „Dar per anksti kalbėti apie tai, ką leisime, o ko – ne.“
