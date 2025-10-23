Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis pranešė apie derybas su Europos šalimis dėl raketų: „Putinas išsigando“

2025-10-23 17:36 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 17:36

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Ukraina jau veda derybas su ilgojo nuotolio ginklų turinčiomis Europos šalimis dėl galimo tokios ginkluotės tiekimo.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)
27

Tai jis pareiškė ketvirtadienį kreipdamasis į Briuselyje vykstančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo dalyvius, praneša naujienų agentūra „Ukrinform".

7

Tai jis pareiškė ketvirtadienį kreipdamasis į Briuselyje vykstančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo dalyvius, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.

„Ilgojo nuotolio ginklų turi ne tik Jungtinės Valstijos – jų turi ir kai kurios Europos šalys, įskaitant raketas „Tomahawk“. Mes jau deramės su šalimis, kurios gali padėti“, – kalbėjo V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Putinas išsigando“

Jis paragino ES aukščiausiojo lygio susitikimo dalyvius „remti viską, kas padeda Ukrainai įgyti tokių pajėgumų, nes Rusijos atžvilgiu tai iš tiesų yra labai svarbu“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Pažiūrėkite, kaip sunerimo Putinas, kai buvo iškelta ši tema. Jis supranta, kad ilgojo nuotolio ginklai iš tiesų gali pakeisti karo eigą“, – sakė V. Zelenskis.

Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos turi dideles raketų „Tomahawk“ atsargas, ir neatmetė galimybės suteikti jų Ukrainai. Jis net juokais pasiūlė keletą jų Argentinos prezidentui Javierui Milei. Tačiau po pokalbio telefonu su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu JAV prezidentas savo poziciją pakeitė.

