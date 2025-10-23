Kalendorius
Karas Ukrainoje

Orbanas tikina padedantis Ukrainai sudaryti taiką: to reikalauja krikščioniška moralė

2025-10-23 17:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-23 17:03

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas per kalbą Budapešte, minint 1956 m. revoliucijos metines, griežtai sukritikavo Europos Sąjungos politiką dėl karo Ukrainoje ir pareiškė, kad Vengrija esą yra „taikos pusėje“, tačiau „tai ne mūsų karas“.

Orbanas rėžė Tuskui po žodžių apie „mūsų karą“: „Jūs žaidžiate pavojingą žaidimą“ (nuotr. SCANPIX)
27

REKLAMA

Savo kalboje V. Orbanas teigė, kad jei Briuselis netrukdytų JAV prezidento taikos misijai, karas jau būtų pasibaigęs, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Pasak jo, Vengrija yra taikos pusėje, tačiau tai „ne mūsų karas“, kuris stabdo Europos ir Vengrijos ekonomikos augimą.

„ES pinigai nekontroliuojamai plūsta į Ukrainą, o mainais mes gauname tik uždaromas gamyklas. Todėl tai tikras stebuklas, kad Vengrija iki šiol pajėgia finansuoti didžiausią Europoje būsto statybos ir mokesčių lengvatų programą“, – pareiškė jis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Ukrainiečiai su vengrais elgėsi blogai“

Toliau V. Orbanas ilgai samprotavo, kad, jo nuomone, Ukraina nėra nepriklausoma, savarankiška valstybė, ir prisiminė Ukrainos bei Vengrijos santykius.

„Ukrainiečiai su vengrais elgėsi blogai, tačiau krikščioniškoji moralė reikalauja, kad padėtume jiems pasiekti taiką. Esame vienintelė šalis, kurioje įmanoma įgyvendinti taikos procesą, ir mes esame tam pasirengę“, – teigė jis.

V. Orbanas taip pat pabrėžė, kad vengrai nenori, jog Ukraina įstotų į NATO ar Europos Sąjungą, tačiau palaiko, kad ji taptų „su ES susijusia asocijuota valstybe“.

oi
oi
2025-10-23 17:25
ruskiu vaflioras susireiksmino
