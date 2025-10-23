Savo kalboje V. Orbanas teigė, kad jei Briuselis netrukdytų JAV prezidento taikos misijai, karas jau būtų pasibaigęs, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Pasak jo, Vengrija yra taikos pusėje, tačiau tai „ne mūsų karas“, kuris stabdo Europos ir Vengrijos ekonomikos augimą.
„ES pinigai nekontroliuojamai plūsta į Ukrainą, o mainais mes gauname tik uždaromas gamyklas. Todėl tai tikras stebuklas, kad Vengrija iki šiol pajėgia finansuoti didžiausią Europoje būsto statybos ir mokesčių lengvatų programą“, – pareiškė jis.
„Ukrainiečiai su vengrais elgėsi blogai“
Toliau V. Orbanas ilgai samprotavo, kad, jo nuomone, Ukraina nėra nepriklausoma, savarankiška valstybė, ir prisiminė Ukrainos bei Vengrijos santykius.
„Ukrainiečiai su vengrais elgėsi blogai, tačiau krikščioniškoji moralė reikalauja, kad padėtume jiems pasiekti taiką. Esame vienintelė šalis, kurioje įmanoma įgyvendinti taikos procesą, ir mes esame tam pasirengę“, – teigė jis.
V. Orbanas taip pat pabrėžė, kad vengrai nenori, jog Ukraina įstotų į NATO ar Europos Sąjungą, tačiau palaiko, kad ji taptų „su ES susijusia asocijuota valstybe“.
