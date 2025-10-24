Kas privertė Trumpą atsigręžti prieš Putiną? CNN atskleidė lūžio tašką

Daugelis net Baltuosiuose rūmuose buvo nustebinti tuo, kaip netikėtai JAV prezidentas D. Trumpas patvirtino naują sankcijų paketą prieš Rusiją.
Pasak aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūno, nebuvo jokio konkretaus momento, kuris staiga pakeistų D. Trumpo nuomonę.
Putinas nesutinka nutraukti karo
Esą jo požiūrį paveikė pakartotiniai nusivylimai dėl to, kad V. Putinas, kaip buvo matyti, nesutinka nutraukti karo.
„Trumpas mėnesių mėnesius sakė patarėjams, kad vieną dieną nuspręs, jog atėjo laikas imtis ryžtingesnių veiksmų Rusijos atžvilgiu. Ir štai prezidentas užsiminė: jo instinktai jam sako, kad atėjo metas eiti kita kryptimi santykiuose su Putinu“, – rašoma straipsnyje.
Pasak pareigūnų, D. Trumpas baiminosi imtis drastiškų veiksmų, kad dar labiau neatgrasytų V. Putino nuo taikos derybų.
Ar naujoji JAV prezidento pozicija yra nuolatinė, ar tik laikinas etapas – klausimas lieka atviras, rašo CNN.
