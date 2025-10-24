Kalendorius
4
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kas privertė Trumpą atsigręžti prieš Putiną? CNN atskleidė lūžio tašką

2025-10-24 08:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-24 08:44

Po netikėto tono pasikeitimo, paaiškėjo, kas privertė JAV prezidentą Donaldą Trumpą griežčiau kalbėti apie Vladimirą Putiną ir smogti sankcijomis Rusijai. Kaip skelbia CNN, tokį sprendimą lėmė ilgainiui augęs nusivylimas, kad po viršūnių susitikimo Aliaskoje V. Putino pozicija dėl karo Ukrainoje visiškai nepasikeitė.

Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų (nuotr. SCANPIX)
27

4

Daugelis net Baltuosiuose rūmuose buvo nustebinti tuo, kaip netikėtai JAV prezidentas D. Trumpas patvirtino naują sankcijų paketą prieš Rusiją.

Pasak aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūno, nebuvo jokio konkretaus momento, kuris staiga pakeistų D. Trumpo nuomonę.

Putinas nesutinka nutraukti karo

Esą jo požiūrį paveikė pakartotiniai nusivylimai dėl to, kad V. Putinas, kaip buvo matyti, nesutinka nutraukti karo.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Trumpas mėnesių mėnesius sakė patarėjams, kad vieną dieną nuspręs, jog atėjo laikas imtis ryžtingesnių veiksmų Rusijos atžvilgiu. Ir štai prezidentas užsiminė: jo instinktai jam sako, kad atėjo metas eiti kita kryptimi santykiuose su Putinu“, – rašoma straipsnyje.

Pasak pareigūnų, D. Trumpas baiminosi imtis drastiškų veiksmų, kad dar labiau neatgrasytų V. Putino nuo taikos derybų.

Ar naujoji JAV prezidento pozicija yra nuolatinė, ar tik laikinas etapas – klausimas lieka atviras, rašo CNN.

