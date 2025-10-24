Ekspertė nurodė sąlygas, kuriomis Ukraina galėtų gauti įšaldytą Rusijos turtą

Apie tai išskirtiniame komentare „Ukrinform“ korespondentui Hagoje sakė Nyderlandų teisininkė ir sankcijų Rusijai ekspertė Heleen over de Linden.
Ji paaiškino, kad įšaldytą Rusijos turtą konfiskuoti sunku, nes jis vis dar priklauso Rusijos centriniam bankui ir be tinkamo koordinavimo turto negalima tiesiog paimti.
Ji pažymėjo, kad tai yra pirmoji problema ir kad norint perduoti nuosavybę kitai šaliai turi būti koordinavimas, tačiau kol kas nėra jokių teismo sprendimų, pridurdama, kad diskusijos dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo mechanizmų prasidėjo prieš trejus metus.
Teisininkė taip pat pabrėžė, kad net ir turint politinį palaikymą, organizaciniai ir teisiniai aspektai yra sudėtingi, o praktiškai perduoti lėšas yra sunku, nes tai peržengia demokratinės sistemos ribas. Pasak jos, demokratinėje šalyje pinigai negali būti tiesiog paimti iš ko nors be atitinkamo sprendimo.
Tačiau dėl atkaklių Ukrainos prašymų ir tarptautinės bendruomenės noro paremti šalį šis perdavimas galiausiai bus įvykdytas, o Rusijos turtas bus panaudotas Ukrainos naudai.
Didelė tikimybė, kad lėšos gali būti pervestos Ukrainai
H. over de Linden sakė, kad šiuo klausimu gali būti surengti specialūs teismo posėdžiai, kadangi Rusijos pinigus panaudoti Ukrainai yra visiškai tikslinga, nes agresorė turi padengti padarytą žalą, ir tai, pasak jos, yra teisinga. Tačiau kol kas nė vienas teismas nėra priėmęs sprendimo, kad Rusija turi sumokėti.
Pasak H. over de Linden, Europos institucijos anksčiau šį procesą stabdė. Tačiau po ilgų diskusijų ir daugybės kreipimųsi dabar yra didelė tikimybė, kad, gavus Europos centrinio banko ir ES valstybių garantijas, lėšos gali būti pervestos Ukrainai – ir galbūt gana greitai.
Kaip pranešė „Ukrinform“, ES rengia iniciatyvą, kurios tikslas – atlaisvinti 185 mlrd. eurų įšaldyto Rusijos centrinio banko turto. Iniciatyvą dėl „reparacijų paskolos“, apie kurią praėjusį mėnesį paskelbė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, spalio 23-24 d. vykstančiame aukščiausiojo lygio susitikime svarsto ES vadovai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!