„Visiškas chaosas“: viena šalis sugriovė ES planus dėl finansinės paramos Ukrainai

Belgijos ministras pirmininkas B. Weveris sužlugdė Europos Sąjungos planus konfiskuoti įšaldytus Rusijos turtus ir suteikti Ukrainai gyvybiškai svarbų 140 mlrd. eurų finansinį paketą.
Kaip rašo „Politico“, tai reiškia, kad ES lyderiai dabar turės grįžti prie klausimo, kaip padėti Ukrainai įveikti finansinį trūkumą gruodį, nebent būtų sušauktas skubus susitikimas anksčiau.
„Tai visiška sumaištis. Viskas turėjo susiklostyti kitaip“, – teigė vienas diplomatas.
Belgijos opozicija nustebino ES diplomatus, ministrus ir aukštus pareigūnus. Po susitikimo dingo bet kokios tiesioginės nuorodos į įšaldytų lėšų panaudojimą Ukrainos kompensacijų kreditui finansuoti, taip pat pasiūlymai, kaip išsklaidyti Belgijos nuogąstavimus.
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antoine Costa tvirtino, kad planas nėra žlugęs, tačiau niekas negalėjo tiksliai pasakyti, kada ES sutiks panaudoti įšaldytus Rusijos valstybės turtus tam, kad padėtų Kyjivui finansuoti savo gynybą – jei tai apskritai kada nors įvyks, rašo „Politico“.
Viskas galėjo būti kitaip
Prieš diskusijoms dėl turto pakrypstant į blogąją pusę, Ukrainos sąjungininkų nuotaikos buvo optimistinės. ES priėmė 19-ąjį sankcijų paketą prieš Rusiją, kuris apėmė Vladimiro Putino šešėlinį naftos tanklaivių laivyną, taip pat bankų ir energetikos sektorius.
Be to, Donaldas Trumpas pirmą kartą ėmėsi veiksmų prieš Maskvą, įvesdamas sankcijas didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms.
Tiek privačiai, tiek viešai, ketvirtadienį prasidėjus viršūnių susitikimui, aukšti Europos pareigūnai buvo sužavėti D. Trumpo sprendimu. „Tai buvo pakilimų ir nuosmukių savaitė, bet dabar esame gana geroje padėtyje“, – sakė vienas iš patarėjų.
„Turime veikti metodiškai“
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad pasiūlymas panaudoti įšaldytus turtus Kyjivo kreditui suteikti nėra atmestas.
„Jis nėra palaidotas – mes dar galėjome aptarti technines detales“, – žurnalistams sakė jis.
Ir pridūrė: „Turime veikti metodiškai, nes negalime daryti nieko, kas pažeistų tarptautinę teisę.“
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen taip pat ragino išlaikyti ramybę ir pabrėžė, kad ES liks ištikima Kyjivo sąjungininkė.
„Po mūsų sankcijų ir Trumpo sankcijų šis kompensacijų kreditas turėjo tapti tikrai gera diena“, – sakė vienas iš ES diplomatų.
Ir tęsė: „Tačiau tai yra prarasta galimybė.“
Belgijos pozicija
Anksčiau Belgijos ministras pirmininkas pareiškė, kad blokuos sprendimą dėl kompensacijų kredito Ukrainai iš įšaldytų Rusijos aktyvų, jei nebus įvykdytos trys svarbios sąlygos.
Pirma, Belgija reikalauja visiško teisinių rizikų paskirstymo tarp ES šalių. Antra, ji siekia garantijų tuo atveju, jei lėšas tektų grąžinti.
Be to, Belgija nori, kad panašių veiksmų imtųsi ir kitos valstybės, kuriose laikomas Rusijos turtas.
