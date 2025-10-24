Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Dronas rėžėsi į daugiabutį netoli Maskvos: sužeisti 5 žmonės, tarp jų vaikas

2025-10-24 07:28 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-24 07:28

Vietos valdžios institucijos praneša, kad spalio 24-osios naktį per dronų ataką Krasnogorske, Maskvos srityje, buvo apgadintas gyvenamasis namas. Pasak Maskvos srities gubernatoriaus Andrejaus Vorobjovo, dronas įskrido į 14 aukšto butą, rašo „Kyiv Independent“.

Dronas rėžėsi į daugiabutį netoli Maskvos: sužeisti 5 žmonės, tarp jų vaikas (nuotr. Telegram)

0

Leidinys negalėjo patikrinti šių duomenų.

Sužeisti 5 žmonės

„Penki žmonės buvo sužeisti, tarp jų ir vaikas. Keturi iš jų nedelsiant nugabenti į ligonines, kur jiems teikiama reikalinga medicininė pagalba“, – teigė jis savo „Telegram“ paskyroje.

Ukrainos kariuomenė reguliariai atakuoja karinę infrastruktūrą okupuotose teritorijose ir giliai Rusijos teritorijoje, siekdama sumažinti Maskvos karinę galią, kol ši tęsia karą prieš Ukrainą.

