Dronas rėžėsi į daugiabutį netoli Maskvos: sužeisti 5 žmonės, tarp jų vaikas

Leidinys negalėjo patikrinti šių duomenų.
Sužeisti 5 žmonės
„Penki žmonės buvo sužeisti, tarp jų ir vaikas. Keturi iš jų nedelsiant nugabenti į ligonines, kur jiems teikiama reikalinga medicininė pagalba“, – teigė jis savo „Telegram“ paskyroje.
Ukrainos kariuomenė reguliariai atakuoja karinę infrastruktūrą okupuotose teritorijose ir giliai Rusijos teritorijoje, siekdama sumažinti Maskvos karinę galią, kol ši tęsia karą prieš Ukrainą.
