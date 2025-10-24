Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas kandžiai sureagavo į Putino kalbas apie sankcijas: „Džiaugiuosi, kad jis taip mano“

2025-10-24 07:46 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 07:46

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sarkastiškai sureagavo į Rusijos vadovo Vladimiro Putino teiginį, kad naujos sankcijos Rusijai nepaveiks jos ekonomikos. D. Trumpas atitinkamas pastabas išsakė kalbėdamasis su žurnalistais Baltuosiuose rūmuose, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.

Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sarkastiškai sureagavo į Rusijos vadovo Vladimiro Putino teiginį, kad naujos sankcijos Rusijai nepaveiks jos ekonomikos. D. Trumpas atitinkamas pastabas išsakė kalbėdamasis su žurnalistais Baltuosiuose rūmuose, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.

0

Žurnalistai JAV lyderio paklausė, ką jis mano apie V. Putino pareiškimą, kad naujausios JAV sankcijos neturės rimto poveikio Rusijos ekonomikai.

Trumpas sureagavo į Putino žodžius apie sankcijas

„Džiaugiuosi, kad jis taip mano. Tai yra gerai“, – su ironijos nata pažymėjo prezidentas.

„Pranešiu jums apie tai po šešių mėnesių“, – pridūrė jis.

Kaip jau skelbta, trečiadienį JAV Iždo departamentas paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“. Vašingtonas taip pat paragino Maskvą nedelsiant sutikti nutraukti ugnį Ukrainoje. Ketvirtadienį Baltieji rūmai pareiškė, kad naujosios sankcijos, nukreiptos prieš Rusijos naftos įmones, darys didelį spaudimą jos ekonomikai ir paskatins kitas šalis nebepirkti rusiškų energetikos išteklių.

