TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pareiškė, kad nutraukia visas derybas dėl prekybos su Kanada

2025-10-24 07:23 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 07:23

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad nedelsdamas nutraukia visas derybas dėl prekybos su Kanada, apkaltinęs ją, kad reklaminėje kampanijoje prieš muitus ji neteisingai citavo buvusį prezidentą Ronaldą Reaganą.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)

0

„Atsižvelgiant į jų siaubingą elgesį, VISOS PREKYBINĖS DERYBOS SU KANADA NUTRAUKIAMOS, – paskelbė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“. – Ronaldo Reagano fondas ką tik paskelbė, kad Kanada apgaulingai panaudojo reklamą, kuri yra MELAGINGA, vaizduojanti, kad Ronaldas Reaganas neigiamai kalba apie tarifus.“

Naujausias neįprastas posūkis Šiaurės Amerikos kaimynių santykiuose įvyko praėjus kiek daugiau nei dviem savaitėms po Kanados ministro pirmininko Marko Carney vizito pas D. Trumpą Baltuosiuose rūmuose siekiant sušvelninti griežtus JAV muitų tarifus.

Ronaldo Reagano fondas platformoje „X“ pareiškė, kad Kanados Ontarijo provincijos vyriausybė „selektyviai panaudojo garso ir vaizdo įrašą“ iš R. Reagano 1987 m. balandžio mėnesio radijo kreipimosi į tautą prekybos klausimu.

Fondas teigė, kad reklamoje „iškraipoma“ tai, ką buvęs respublikonų lyderis sakė savo kreipimesi, pridurdamas, kad „svarsto savo teisines galimybes šiuo klausimu“.

D. Trumpas pareiškė, kad šia reklama buvo siekiama „trukdyti JAV Aukščiausiajam Teismui“, kuris turi priimti sprendimą dėl jo paskelbtų muitų tarifų pasaulinei prekybai.

Staigus sprendimas nutraukti prekybos derybas bus smūgis M. Carney, kurį per susitikimą spalio 7 d. D. Trumpas pavadino „pasaulinio lygio lyderiu“ ir pridūrė, kad kanadietis turėtų būti „labai patenkintas“ jų diskusija.

Tačiau tuo metu D. Trumpas nepasiūlė jokių greitų nuolaidų dėl tarifų.

Maždaug 85 proc. tarpvalstybinės prekybos abiem kryptimis tebėra be muitų, nes JAV ir Kanada toliau laikosi galiojančio Šiaurės Amerikos prekybos susitarimo, vadinamo USMCA.

Tačiau D. Trumpo pasauliniai sektoriniai tarifai – ypač plienui, aliuminiui ir automobiliams – smarkiai smogė Kanadai, priversdami mažinti darbo vietas ir apsunkindami sąlygas verslui.

