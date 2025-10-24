„Tegul jie apie tai pagalvoja“: Putinas žada pribloškiantį atsaką Vakarams

Į klausimą, kaip vertina „prieštaringus signalus iš Vašingtono“ – galimą apribojimų panaikinimą naudoti tolimą ginkluotę prieš Rusiją ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimą apie galimybę smogti iki 3 tūkst. kilometrų atstumu – V. Putinas atsakė itin griežtai, rašo „Telegram“ kanalas „Agenstvo“.
„Tai bandymas eskaluoti konfliktą. Tačiau jei tokiais ginklais bus smogta Rusijos teritorijai, atsakas bus labai rimtas, jei ne pasakyti – pribloškiantis. Tegul jie apie tai pagalvoja“, – pareiškė Rusijos prezidentas.
Komentavo ir dėl JAV sankcijų
V. Putinas taip pat sureagavo į naujausias JAV sankcijas prieš Rusijos naftos bendroves. Anot jo, šios priemonės yra „rimtos“, tačiau „nelemiančios didelio poveikio“ Rusijos ekonomikai.
„Tai – nedraugiškas žingsnis ir bandymas daryti spaudimą Rusijai. Tačiau nė viena save gerbianti šalis nieko nesprendžia būdama spaudžiama“, – pabrėžė prezidentas.
Jo teigimu, jei dėl sankcijų sumažės Rusijos naftos ir naftos produktų kiekis pasaulio rinkose, tai gali paskatinti kainų augimą ir JAV.
„Jei atsižvelgsime į vidaus politikos kalendorių Jungtinėse Valstijose, tampa aišku, kokie jautrūs bus kai kurie procesai šiuo klausimu. Tie, kurie siūlo tokius sprendimus, turėtų suprasti, kam jie iš tikrųjų dirba“, – kalbėjo V. Putinas, pridurdamas, kad Rusija „jaučiasi pakankamai užtikrintai“.
