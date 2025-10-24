Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Tegul jie apie tai pagalvoja“: Putinas žada pribloškiantį atsaką Vakarams

2025-10-24 11:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-24 11:22

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vėl pratrūko grasinimais. Ketvirtadienį jis pareiškė, kad Maskvos atsakas į tolimus smūgius Rusijos teritorijai bus „pribloškiantis“ – nors dar visai neseniai tikino, kad reaguos tik stiprindamas oro gynybą. 

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vėl pratrūko grasinimais. Ketvirtadienį jis pareiškė, kad Maskvos atsakas į tolimus smūgius Rusijos teritorijai bus „pribloškiantis" – nors dar visai neseniai tikino, kad reaguos tik stiprindamas oro gynybą. 

11

Į klausimą, kaip vertina „prieštaringus signalus iš Vašingtono“ – galimą apribojimų panaikinimą naudoti tolimą ginkluotę prieš Rusiją ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimą apie galimybę smogti iki 3 tūkst. kilometrų atstumu – V. Putinas atsakė itin griežtai, rašo „Telegram“ kanalas „Agenstvo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai bandymas eskaluoti konfliktą. Tačiau jei tokiais ginklais bus smogta Rusijos teritorijai, atsakas bus labai rimtas, jei ne pasakyti – pribloškiantis. Tegul jie apie tai pagalvoja“, – pareiškė Rusijos prezidentas.

Komentavo ir dėl JAV sankcijų

V. Putinas taip pat sureagavo į naujausias JAV sankcijas prieš Rusijos naftos bendroves. Anot jo, šios priemonės yra „rimtos“, tačiau „nelemiančios didelio poveikio“ Rusijos ekonomikai.

„Tai – nedraugiškas žingsnis ir bandymas daryti spaudimą Rusijai. Tačiau nė viena save gerbianti šalis nieko nesprendžia būdama spaudžiama“, – pabrėžė prezidentas.

Jo teigimu, jei dėl sankcijų sumažės Rusijos naftos ir naftos produktų kiekis pasaulio rinkose, tai gali paskatinti kainų augimą ir JAV.

„Jei atsižvelgsime į vidaus politikos kalendorių Jungtinėse Valstijose, tampa aišku, kokie jautrūs bus kai kurie procesai šiuo klausimu. Tie, kurie siūlo tokius sprendimus, turėtų suprasti, kam jie iš tikrųjų dirba“, – kalbėjo V. Putinas, pridurdamas, kad Rusija „jaučiasi pakankamai užtikrintai“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Medvedevas pasiuto po ES sankcijų paskelbimo: „Nekęsime jūsų taip stipriai, kaip mūsų protėviai“ (nuotr. SCANPIX)
Kremlius pratrūko: pirmą kartą JAV pavadino Rusijos priešu
Briuselyje – „visiškas chaosas“: viena šalis sugriovė ES planus dėl Ukrainos finansavimo (nuotr. SCANPIX)
„Visiškas chaosas“: viena šalis sugriovė ES planus dėl finansinės paramos Ukrainai (47)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
WSJ: Trumpui buvo pasiūlyti 3 sankcijų prieš Rusiją variantai – jis pasirinko ne patį griežčiausią (11)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)
Zelenskis pranešė apie derybas su Europos šalimis dėl raketų: „Putinas išsigando“ (17)

Juokingas bičas tas Vovočka
Juokingas bičas tas Vovočka
2025-10-24 11:31
Jau dabar virš 40 proc. Rusijos biudžeto yra skiriama karui Ukrainoje, o nugalėti Ukrainos ruskeliai niekaip negali. Tai koks asilas gali sakyti ar galvoti, kad Rusija ką nors gali padaryti taip vadinamiems Vakarams? Kai pistų tie Vakarai per tą ruskyną, tai liktų iš ruskyno tik šūdų laukai.
pelkės čiučiundra prabilo
pelkės čiučiundra prabilo
2025-10-24 11:40
chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Putler-hitler, jau tamsta ne bezokolonkė,nes nėra benzino....užtikrintai?ubage tu ubage be kiaušinių
Visi rusai Vakaruose teroristai
Visi rusai Vakaruose teroristai
2025-10-24 11:43
Putinas į Vakarus prisiuntė vadinamų "emigrantų", o iš tikro tai diversantai ir žmogžudžiai. Dabar Putinas grasina tuos "miegančius" agentus priversti vykdyti teroro aktus. Rezultatai jau yra ir tai tik pradžia. Vakaruose reikia susiprasti, kad kiekvienas rusas yra potencialus teroristas, todėl visi rusai turi važiuoti namo, į Urodiną. Tegul atsirenka ten patys kas yra kas.
