Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kim Jong Unas stato „šventovę“: pagerbia karius, žuvusius Ukrainoje

2025-10-24 09:44 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 09:44

Šiaurės Korėja pradėjo statyti paminklą savo kariams, žuvusiems Rusijos kare su Ukraina, ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida, o lyderis Kim Jong Unas pasidžiaugė „istorinėmis aukštumomis“ santykiuose su Maskva.

Kim Jong Unas stato „šventovę“: pagerbia karius, žuvusius Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
27

Šiaurės Korėja pradėjo statyti paminklą savo kariams, žuvusiems Rusijos kare su Ukraina, ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida, o lyderis Kim Jong Unas pasidžiaugė „istorinėmis aukštumomis“ santykiuose su Maskva.

REKLAMA
0

Vadinamasis Kovinių žygdarbių memorialinis muziejus bus pastatytas sostinėje Pchenjane, o Kimas ir Rusijos ambasadorius Šiaurės Korėjoje dalyvavo jo statybų pradžios ceremonijoje, pranešė Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kimas, kalbėdamas ketvirtadienio renginyje, sakė, kad muziejus „yra šventovė, skirta tikrų patriotų nemirtingumui“.

REKLAMA
REKLAMA

Ukrainoje žuvo mažiausiai 600 Šiaurės Korėjos karių

Šiaurės Korėja, viena iš labiausiai izoliuotų pasaulio valstybių, tapo pagrindine Rusijos sąjungininke po to, kai Maskva 2022 m. vasarį pradėjo karą Ukrainoje. Ji pasiuntė tūkstančius karių ir konteinerių su ginklais, kad padėtų Kremliui išstumti Ukrainos pajėgas iš vakarų Rusijos.

REKLAMA

Pietų Korėjos vertinimais, žuvo mažiausiai 600 Šiaurės Korėjos karių, o dar tūkstančiai buvo sužeisti.

Patriotinėje kalboje, kurią perdavė KCNA, Kimas sakė, kad jo šalies kariai jau vienus metus yra Rusijos Kursko srityje, ir gyrė juos už tai, kad padėjo Rusijai pasiekti „lemiamą pergalę“.

„Mūsų didvyriai sunaikino klastingus neonacių įsibrovėlius, tvirtai laikydamiesi nuostatos netoleruoti jokios agresijos, bet sunaikinti agresorius“, – sakė Kimas.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Jis pridūrė, kad Šiaurės Korėjos ir Rusijos santykiai „dabar kyla į istorines aukštumas“. Rusija ir Šiaurės Korėja pernai susitarė dėl strateginės partnerystės susitarimo, pagal kurį kiekviena šalis įsipareigoja teikti „karinę ir kitokią pagalbą“, jei kuri nors iš jų būtų užpulta.

Kimas sakė, kad memorialas bus sudarytas iš skulptūrų, dedikuotų Rusijoje kovojusiems Šiaurės Korėjos kariams, taip pat nuotraukų ir meno kūrinių, vaizduojančių kovas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienio ceremonijoje dalyvavo Rusijos ambasadorius Šiaurės Korėjoje Aleksandras Macegora ir kiti ambasados pareigūnai, pranešė KCNA. Taip pat dalyvavo keli Šiaurės Korėjos vyriausybės bei kariuomenės pareigūnai, Rusijoje žuvusių karių šeimos.

Maskvoje buvo surengta meno paroda, skirta ryšiams su Pchenjanu pagerbti – joje pavaizduoti Šiaurės Korėjos kariai ir jų draugai rusai, besiginantys nuo priešiškų Vakarų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų