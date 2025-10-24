Kim Jong Unas stato „šventovę“: pagerbia karius, žuvusius Ukrainoje

Vadinamasis Kovinių žygdarbių memorialinis muziejus bus pastatytas sostinėje Pchenjane, o Kimas ir Rusijos ambasadorius Šiaurės Korėjoje dalyvavo jo statybų pradžios ceremonijoje, pranešė Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).
Kimas, kalbėdamas ketvirtadienio renginyje, sakė, kad muziejus „yra šventovė, skirta tikrų patriotų nemirtingumui“.
Ukrainoje žuvo mažiausiai 600 Šiaurės Korėjos karių
Šiaurės Korėja, viena iš labiausiai izoliuotų pasaulio valstybių, tapo pagrindine Rusijos sąjungininke po to, kai Maskva 2022 m. vasarį pradėjo karą Ukrainoje. Ji pasiuntė tūkstančius karių ir konteinerių su ginklais, kad padėtų Kremliui išstumti Ukrainos pajėgas iš vakarų Rusijos.
Pietų Korėjos vertinimais, žuvo mažiausiai 600 Šiaurės Korėjos karių, o dar tūkstančiai buvo sužeisti.
Patriotinėje kalboje, kurią perdavė KCNA, Kimas sakė, kad jo šalies kariai jau vienus metus yra Rusijos Kursko srityje, ir gyrė juos už tai, kad padėjo Rusijai pasiekti „lemiamą pergalę“.
„Mūsų didvyriai sunaikino klastingus neonacių įsibrovėlius, tvirtai laikydamiesi nuostatos netoleruoti jokios agresijos, bet sunaikinti agresorius“, – sakė Kimas.
Jis pridūrė, kad Šiaurės Korėjos ir Rusijos santykiai „dabar kyla į istorines aukštumas“. Rusija ir Šiaurės Korėja pernai susitarė dėl strateginės partnerystės susitarimo, pagal kurį kiekviena šalis įsipareigoja teikti „karinę ir kitokią pagalbą“, jei kuri nors iš jų būtų užpulta.
Kimas sakė, kad memorialas bus sudarytas iš skulptūrų, dedikuotų Rusijoje kovojusiems Šiaurės Korėjos kariams, taip pat nuotraukų ir meno kūrinių, vaizduojančių kovas.
Ketvirtadienio ceremonijoje dalyvavo Rusijos ambasadorius Šiaurės Korėjoje Aleksandras Macegora ir kiti ambasados pareigūnai, pranešė KCNA. Taip pat dalyvavo keli Šiaurės Korėjos vyriausybės bei kariuomenės pareigūnai, Rusijoje žuvusių karių šeimos.
Maskvoje buvo surengta meno paroda, skirta ryšiams su Pchenjanu pagerbti – joje pavaizduoti Šiaurės Korėjos kariai ir jų draugai rusai, besiginantys nuo priešiškų Vakarų.
