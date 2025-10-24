Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kremlius pratrūko: pirmą kartą JAV pavadino Rusijos priešu

2025-10-24 11:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-24 11:44

Kremlius pirmą kartą viešai pavadino Jungtines Amerikos Valstijas Rusijos priešu. Po naujų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui Vladimiras Putinas ir Dmitrijus Medvedevas pratrūko aštria retorika, o analitikai įspėja – tai ženklas, kad Maskva galutinai nutraukia bandymus ieškoti kompromiso su Vašingtonu.

Medvedevas pasiuto po ES sankcijų paskelbimo: „Nekęsime jūsų taip stipriai, kaip mūsų protėviai“ (nuotr. SCANPIX)

Kremlius pirmą kartą viešai pavadino Jungtines Amerikos Valstijas Rusijos priešu. Po naujų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui Vladimiras Putinas ir Dmitrijus Medvedevas pratrūko aštria retorika, o analitikai įspėja – tai ženklas, kad Maskva galutinai nutraukia bandymus ieškoti kompromiso su Vašingtonu.

0

Kaip pažymi Karų studijų instituto (ISW) analitikai, tai rodo „esminį posūkį“ Rusijos retorikoje.

Rusijos prezidentas V. Putinas spalio 23 d. pareiškė, kad sankcijos yra „nedraugiškas veiksmas Rusijos atžvilgiu“, pridurdamas, jog D. Trumpo veiksmai kenkia Rusijos ir JAV santykiams bei griauna pasaulinę energetikos rinką, rašo „Unian“.

Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas tą pačią dieną pareiškė, kad „Jungtinės Valstijos yra [Rusijos] priešas“ ir jog jos dabar visiškai pasuko „link karo prieš Rusiją“.

Analitikų teigimu, Kremlius paprastai leidžia D. Medvedevui daryti tokius hiperbolinius pareiškimus, kurie atspindi Kremliaus marginalines pozicijas ir tiesiogiai perteikia kitų Rusijos pareigūnų pranešimų potekstę.

Kremlius pavadino JAV priešu pirmą kartą

Tuo pat metu analitikai primena, kad iki spalio 23 d. nei V. Putinas, nei kiti aukšti Kremliaus pareigūnai viešai nevadino JAV Rusijos priešu ir buvo atsargūs kritikuodami Jungtines Valstijas D. Trumpo administracijos laikotarpiu.

Tikėtina, kad taip buvo siekiama gauti nuolaidų Rusijos kare prieš Ukrainą, išvengti JAV sankcijų ir bandyti sudaryti dvišalius ekonominius susitarimus.

„Putino ir Medvedevo pareiškimai yra reikšmingas retorinis posūkis, tikriausiai skirtas pateisinti Rusijos atsisakymą derėtis su Ukraina ar sutikti su anksčiau JAV ir Ukrainos pasiūlytu paliaubų susitarimu“, – pabrėžia ISW.

