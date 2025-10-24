Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lenkija sureagavo į Lietuvos oro erdvės pažeidimą

2025-10-24 08:50 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 08:50

Rusijos naikintuvams pažeidus Lietuvos oro erdvę, situaciją komentavęs Lenkijos gynybos ministras atkreipė dėmesį, kad toks pažeidimas nebuvo pavienis atvejis ir pabrėžė, kad jis negali likti be atsako.

Lenkija (nuotr. SCANPIX)

Rusijos naikintuvams pažeidus Lietuvos oro erdvę, situaciją komentavęs Lenkijos gynybos ministras atkreipė dėmesį, kad toks pažeidimas nebuvo pavienis atvejis ir pabrėžė, kad jis negali likti be atsako.

REKLAMA
1

„Kiekvienas pažeidimas – tyčinis ar netyčinis – reikalauja atsako“, –  ketvirtadienį vakare Lenkijos televizijai „TVN 24“ sakė Wladysławas Kosiniakas-Kamyszas, kurį cituoja naujienų portalas „TVP World“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jis rodo, kad turime išlikti budrūs. Jis rodo, kad Rusija anaiptol neatsitraukia ir NEKETINA nurimti“, – Lenkijos gynybos pridūrė ministras.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak „TVP World“, Rusijos gynybos ministerija po incidento neigė kokio nors oro erdvės pažeidimo faktą, platformoje „Telegram“ paskelbdama, kad jos orlaivis Kaliningrado regione atliko planuotą mokomąjį skrydį.

REKLAMA

Kaip ketvirtadienį rašė ELTA, prezidentas Gitanas Nausėda tokius Rusijos veiksmus pasmerkė ir vadino grubiu tarptautinės teisės pažeidimu. Jis taip pat sakė, Lietuva į šią situaciją negali nereaguoti.

Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, ketvirtadienio vakarą, apie 18 val., du Rusijos orlaiviai iš Kaliningrado srities buvo patekę į Lietuvos oro erdvę.

Oro erdvės pažeidimą ties Kybartais fiksavo Karinės oro pajėgos. Skelbiama, kad galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdę Rusijos orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 įskrido į Lietuvos teritoriją apie 700 metrų. Iš oro erdvės pasišalinta, išbuvus apie 18 sekundžių.

Reaguojant į incidentą į orą pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į incidento vietą ir TEN atliko patruliavimą ore.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Stiprėja Rusijos provokacijos Europoje (tv3.lt koliažas)
Rusijos „šešėlinis laivynas“ tampa vis didesne problema: „30 iki 40 proc. jų karo išlaidų finansuoja šešėlinio laivyno pelnas“ (14)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų