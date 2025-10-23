Moliūgą milžiną užauginęs lenkas negali atsistebėti: pasiekė šalies rekordą

„Tai – pirmas kartas, kai išauginome tokio dydžio moliūgą. Tai – Lenkijos rekordas. Antras pagal dydį moliūgas buvo 330-ies kilogramų“, – nuostabos neslėpė moliūgų augintojas Przemyslawas Gruchala.
Atskleidė sėkmės paslaptį
Milžino moliūgo augintojas sako, kad tokiems rezultatams tereikia trijų dalykų.
„Geros sėklos, geros žemės ir sėkmės“, – juokėsi rekordininkas Przemyslaw Gruchala, moliūgų augintojas.
Tačiau jo talkininkas buvo linkęs atskleisti ir daugiau paslapčių.
„Kad išaugintum tokį moliūgą, reikia daug laiko ir atsidavimo. Prie jo eidavome kasdien. Ryte jį atidengdavome, patikrindavome ar viskas gerai, ar jis nepažeistas, ar nieko nenutiko, o vakare visad apdengdavome, kad naktį jam būtų šilčiau“, – sakė Adamas Jurczuk.
Rūpestis atsipirko. Daugiau nei pusę tonos sveriančio moliūgo augintojai laimėjo piniginį prizą – 1000 eurų.
Kitais metais jie žada išauginti dar didesnius milžinus, žinoma, jei tik kojos nepakiš prasti orai.
