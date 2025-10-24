„Frontas braška per siūles“: Ukrainoje prabilta apie sunkumus

„Frontas sparčiai juda į priekį — į Zaporižią, į Dnieprą ir į kitus miestus. Frontas tarsi plyšta siūlėmis“, – teigia savanorė Berlyna.
„Žmonių katastrofiškai trūksta“
„Rusijos pėstininkai per mūsų retas gretas įsiveržia giliai į užnugarį, dešimtis kilometrų. Gretos retos, nes kartais viename fronto kilometre turime tik 4-7 pėstininkus. Ar realu vienam žmogui kontroliuoti 150-200 metrų? Kai rusai mažomis grupėmis įsiveržia į užnugarį, jie ten pasilieka, kaupiasi ir tada puola. Dronų „žudymo zona“ siekia 30-35 kilometrų“, – aiškino ji.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. SCANPIX)
„Žmonių katastrofiškai trūksta. Rusai lėtai ir sunkiai, patirdami didžiulius nuostolius, tačiau kiekvieną dieną juda į priekį. Padėkite armijai be pertraukos. Jei atsipalaiduosime, kaip mums būdinga, šiuos miestus galima visiškai prarasti“, – pažymėjo savanorė
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA