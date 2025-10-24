Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Frontas braška per siūles“: Ukrainoje prabilta apie sunkumus

2025-10-24 13:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-24 13:35

Ukrainos frontas braška per siūles – rusų pajėgos veržiasi gilyn į šalies teritoriją, o gynėjų gretos retėja. Savanorė Berlyna praneša, kad kai kur vienam kareiviui tenka saugoti net iki 200 metrų fronto linijas, o rusai, pasinaudodami spragomis, įsiskverbia į užnugarį ir ten telkiasi naujiems puolimams. Ji įspėja: be nuolatinės paramos Ukraina rizikuoja prarasti ne tik mažesnius miestus, bet ir strategiškai svarbius centrus – Zaporižią, Dnieprą bei Charkivą, rašoma „Telegram“ kanale „Unian“.

„Frontas braška per siūles“: Ukrainoje prabilta apie sunkumus (nuotr. SCANPIX)
27

TAIP PAT SKAITYKITE:

8

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Frontas sparčiai juda į priekį — į Zaporižią, į Dnieprą ir į kitus miestus. Frontas tarsi plyšta siūlėmis“, – teigia savanorė Berlyna.

„Žmonių katastrofiškai trūksta“

Rusijos pėstininkai per mūsų retas gretas įsiveržia giliai į užnugarį, dešimtis kilometrų. Gretos retos, nes kartais viename fronto kilometre turime tik 4-7 pėstininkus. Ar realu vienam žmogui kontroliuoti 150-200 metrų? Kai rusai mažomis grupėmis įsiveržia į užnugarį, jie ten pasilieka, kaupiasi ir tada puola. Dronų „žudymo zona“ siekia 30-35 kilometrų“, – aiškino ji.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Žmonių katastrofiškai trūksta. Rusai lėtai ir sunkiai, patirdami didžiulius nuostolius, tačiau kiekvieną dieną juda į priekį. Padėkite armijai be pertraukos. Jei atsipalaiduosime, kaip mums būdinga, šiuos miestus galima visiškai prarasti“, – pažymėjo savanorė

