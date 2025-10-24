Putinui – neraminantis ženklas

Duomenys rodo, kad su kariniu sektoriumi susijusiose pramonės šakose, kurias skatino trilijonų rublių vertės valstybinės gynybos sutartys, rugsėjį pirmą kartą nuo invazijos į Ukrainą pradžios prasidėjo sąstingis arba nuosmukis.
Metalo gaminių gamyba, kuri 2023 m. išaugo 26,4 proc., 2024 m. – 31,6 proc., o šių metų rugpjūtį – 21,2 proc., rugsėjo mėnesį, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 1,6 proc.
Kitos transporto įrangos, kuriai priskiriami tankai ir šarvuočiai, gamybos apimčių augimas, praėjusį mėnesį sudaręs 61,2 proc., rugsėjį sulėtėjo net iki 6 proc. per metus.
Palyginti su rugpjūčio mėnesiu, metalo gaminių gamyba sumažėjo 6 proc., o kitų transporto priemonių gamybos apimtys smuko 20 proc., rodo banko „Raiffeisenbank“ skaičiavimai.
Bendrovės MMI analitikai rašė, kad karinės paskirties prekių gamybos duomenys „atrodo šokiruojančiai“, atkreipdami dėmesį, kad su gynyba susijusios pramonės šakos, kurios pirmiau skatino pramonės augimą, šį kartą lėmė platesnio gamybos indekso mažėjimą.
Rugsėjo mėnesį gamybos apimtys per metus padidėjo tik 0,4 proc. – aštuoniskart mažiau nei rugpjūtį, kai augimas siekė 2,4 proc.
Anot banko PSB vyriausiojo analitiko Deniso Popovo, gamyba – didžiausias Rusijos ekonomikos sektorius, o jos augimas praėjusį mėnesį buvo silpniausias nuo 2023 m. pradžios.
Analitikas pridūrė, kad bendra pramonės gamyba, kuri sudaro apie 30 proc. Rusijos BVP, beveik nustojo augti – rugsėjį ji padidėjo tik 0,3 proc., tuo tarpu, kai prieš metus jos augimo tempai siekė 5,6 proc.
Makroekonominės analizės ir trumpojo laikotarpio prognozių centro analitikų duomenimis, nuo gruodžio pramonės produkcija sumažėjo 3,6 proc.
Šie duomenys rodo, kad civilinės pramonės šakos traukėsi visus 2024 m., o rugsėjį, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 1,1 proc.
Rusijos mokslų akademijos Ekonomikos prognozavimo institutas pranešė, kad nuosmukį šiuo metu patiria 18 iš 24 antrinių gamybos sektorių, kuriuose kartu pagaminama beveik 80 proc. šalies prekių.
Ekonominių prognozių instituto duomenimis, Rusijos BVP sausio-rugpjūčio mėnesiais sumažėjo 0,6 proc., o liepos-rugpjūčio mėnesiais jo metinio augimo rodiklis beveik nepakito ir sudarė 0,4 proc.
Pasak bendrovės „Touch Capital Markets“ vyresniojo analitiko Petro Matyso, naujos JAV bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ įvestos sankcijos, dėl kurių gali sutrikti Rusijos naftos prekyba su Indija, dar labiau apsunkins ekonomiką.
„Rizika, kad Rusijos ekonomika patirs krachą, vis didėja“, – pridūrė jis.
