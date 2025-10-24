Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Kaip keičiasi Rusijos propagandos žinutės: kas ir kodėl sakoma apie Lietuvą?

2025-10-24 14:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 14:42

Rusijos propagandos žinutės apie Lietuvą tampa vis agresyvesnės. Vis sparčiau siekiama diskredituoti šalį tarptautinėje arenoje ir kurstyti nepasitikėjimą Vakarų sąjungininkais. Kodėl pasirenkamos tokios temos ir kokių tikslų siekia propagandos autoriai?

Kokiais kanalais šios žinutės pasiekia Lietuvos gyventojus, kiek tam įtakos turi socialiniai tinklai, tokie kaip „TikTok"? Ar propaganda tampa vis labiau pritaikyta prie vietinio konteksto, kad atrodytų patikimesnė?

0

Kokiais kanalais šios žinutės pasiekia Lietuvos gyventojus, kiek tam įtakos turi socialiniai tinklai, tokie kaip „TikTok“? Ar propaganda tampa vis labiau pritaikyta prie vietinio konteksto, kad atrodytų patikimesnė?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kaip keičiasi Rusijos propagandos kryptys, kokius pavojus jos kelia ir kaip stiprinti visuomenės atsparumą dezinformacijai, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Pilietinio atsparumo iniciatyvos dezinformacijos ir atvirų šaltinių analitikė Urtė Andriukaitytė ir Komunikacinių įtakų ir propagandos centro vadovas, doc.dr. Viktor Denisenko.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų įžvalgos ir komentarai – aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

 

 

