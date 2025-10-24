DIENOS PJŪVIS. Kaip keičiasi Rusijos propagandos žinutės: kas ir kodėl sakoma apie Lietuvą?

Kokiais kanalais šios žinutės pasiekia Lietuvos gyventojus, kiek tam įtakos turi socialiniai tinklai, tokie kaip „TikTok“? Ar propaganda tampa vis labiau pritaikyta prie vietinio konteksto, kad atrodytų patikimesnė?
Apie tai, kaip keičiasi Rusijos propagandos kryptys, kokius pavojus jos kelia ir kaip stiprinti visuomenės atsparumą dezinformacijai, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Pilietinio atsparumo iniciatyvos dezinformacijos ir atvirų šaltinių analitikė Urtė Andriukaitytė ir Komunikacinių įtakų ir propagandos centro vadovas, doc.dr. Viktor Denisenko.
