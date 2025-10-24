Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Smūgis rusams: okupuotose teritorijose sunaikintos brangios sistemos

2025-10-24 18:19
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS ir tv3.lt aut.
2025-10-24 18:19

Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos kariai sunaikino dvi rusų radiolokacines sistemas „Nebo“ ir priešlėktuvinę raketų sistemą „Buk“, rašo „Ukrainska Pravda“.

Krymas (nuotr. SCANPIX)
27

5

Pranešama, kad smūgiai įvykdyti spalio 23 ir 24 dienomis.

Šiomis dienomis Ukrainos karinė žvalgyba aptiko ir sunaikino tris brangias Rusijos okupacinės armijos priešlėktuvinės gynybos sistemas: savaeigį ugnies įrenginį „Buk-M3“ ir dvi radarų stotys „Nebo-SVU“.

Okupantų oro gynybos priemonės sunaikintos laikinai okupuotose Zaporižios, Chersono sričių ir Krymo teritorijose.

ES padarė nežymią pažangą dėl įšaldytų Rusijos lėšų panaudojimo Ukrainoje

Europos Sąjungos (ES) lyderiai ketvirtadienį pavedė Europos Komisijai (EK) toliau svarstyti galimybes finansuoti Ukrainą dar dvejus metus, palikdami atviras duris milžiniškai paskolai, kuriai būtų panaudotas įšaldytas Rusijos turtas.

Po maratoninių derybų Briuselyje priimtose plačiai suformuluotose išvadose ES vadovai kol kas atsisakė pritarti 140 mlrd. eurų vertės „reparacijų paskolos“ planams ir šį svarbų sprendimą nukėlė į gruodį.

Tačiau diplomatai teigė, kad toks tekstas yra žingsnis link galimo susitarimo, nors jis buvo sušvelnintas dėl griežtų Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis Rusijos centrinio banko lėšų, įšaldytų po 2022 metų invazijos, prieštaravimų.

