TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Putino pasiuntinys: Rusija, JAV ir Ukraina – arti diplomatinio sprendimo

2025-10-25 08:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-25 08:44

Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas pareiškė, kad Maskva, Vašingtonas ir Kyjivas esą priartėjo prie galimo diplomatinio sprendimo, galinčio užbaigti karą Ukrainoje. Tiesa, konkrečių detalių jis neatskleidė, tačiau tokie pareiškimai jau sulaukė politologų dėmesio.

Putino pasiuntinys: Rusija, JAV ir Ukraina – arti diplomatinio sprendimo (nuotr. SCANPIX)

1

„Manau, kad Rusija, JAV ir Ukraina iš tiesų yra pakankamai arti diplomatinio sprendimo“, – „Reuters“ citavo K. Dmitrijevo žodžius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis neatskleidė jokių detalių, ką konkrečiai turėjo omenyje.

„Tai didelis žingsnis iš prezidento Zelenskio pusės – jau pripažinti, kad kalbama apie fronto liniją. Žinote, jo ankstesnė pozicija buvo ta, kad Rusija turi visiškai pasitraukti, todėl iš tikrųjų manau, kad esame pakankamai arti diplomatinio sprendimo, kurį galima pasiekti“, – pridūrė Rusijos prezidento pasiuntinys.

Dmitrijevas teigia, kad derybos gali įvykti vėliau

Be to, jis paneigė Donaldo Trumpo teiginį apie tariamą jo susitikimo su V. Putinu atšaukimą, pareikšdamas, kad derybos tiesiog atidėtos ir gali įvykti vėliau.

Politologas, tarptautinių santykių ekspertas Maksimas Nesvitailovas „24 kanal“ eteryje pareiškė, jog rusai išsigando – jie nesitikėjo tokio įvykių posūkio.

Pasak jo, tai nėra geras signalas, kad K. Dmitrijevas dabar atvyksta į JAV.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusija atakavo Kyjivą: 8 žmonės sužeisti, liepsnoja pastatai (nuotr. SCANPIX)
Rusija atakavo Kyjivą: 8 žmonės sužeisti, liepsnoja pastatai (1)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. „Bloomberg“ analitikas: be 3 garantijų Ukraina negalės pasiekti taikos (3)
Kirilas Dmitrijevas (nuotr. SCANPIX)
Į Ameriką nukeliavęs Putino pakalikas Dmitrijevas apšmeižė europiečius (14)
„Frontas braška per siūles“: Ukrainoje prabilta apie sunkumus (nuotr. SCANPIX)
„Frontas braška per siūles“: Ukrainoje prabilta apie sunkumus (47)

