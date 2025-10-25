Putino pasiuntinys: Rusija, JAV ir Ukraina – arti diplomatinio sprendimo

„Manau, kad Rusija, JAV ir Ukraina iš tiesų yra pakankamai arti diplomatinio sprendimo“, – „Reuters“ citavo K. Dmitrijevo žodžius.
Jis neatskleidė jokių detalių, ką konkrečiai turėjo omenyje.
„Tai didelis žingsnis iš prezidento Zelenskio pusės – jau pripažinti, kad kalbama apie fronto liniją. Žinote, jo ankstesnė pozicija buvo ta, kad Rusija turi visiškai pasitraukti, todėl iš tikrųjų manau, kad esame pakankamai arti diplomatinio sprendimo, kurį galima pasiekti“, – pridūrė Rusijos prezidento pasiuntinys.
Dmitrijevas teigia, kad derybos gali įvykti vėliau
Be to, jis paneigė Donaldo Trumpo teiginį apie tariamą jo susitikimo su V. Putinu atšaukimą, pareikšdamas, kad derybos tiesiog atidėtos ir gali įvykti vėliau.
Politologas, tarptautinių santykių ekspertas Maksimas Nesvitailovas „24 kanal“ eteryje pareiškė, jog rusai išsigando – jie nesitikėjo tokio įvykių posūkio.
Pasak jo, tai nėra geras signalas, kad K. Dmitrijevas dabar atvyksta į JAV.
