Vokietija perkelia naikintuvus į Lenkiją NATO patruliavimo skrydžiams

„Prisidėsime prie rytinio flango apsaugos patruliavimo skrydžiais“, – sakė B. Pistoriusas, Briuselyje vykstant NATO gynybos ministrų susitikimui.
„Tai daro mus dar aktyvesnius, dalyvaujančius ir matomus prie rytinės Aljanso sienos“, – sakė jis.
Rugsėjį NATO pradėjo naują misiją, skirtą geriau apsaugoti savo rytinių Europos narių oro erdvę po virtinės Rusijos įvykdytų pažeidimų.
Naikintuvai padidins Vokietijos indėlį į misiją, pavadintą „Rytų sargyba“.
„Kai (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas tikrina mūsų sienas – Lenkijoje, Estijoje ar kitur – mes reaguojame ryžtingai, greitai ir veiksmingai“, – sakė B. Pistoriusas.
