  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietija perkelia naikintuvus į Lenkiją NATO patruliavimo skrydžiams

2025-10-15 15:52 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 15:52

Vokietija dislokuos Lenkijos karinėje aviacijos bazėje Malborke naikintuvus „Eurofighter", kad būtų geriau apsaugotos rytinės NATO narės, trečiadienį paskelbė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. 

NATO naikintuvai (nuotr. SCANPIX)

Vokietija dislokuos Lenkijos karinėje aviacijos bazėje Malborke naikintuvus „Eurofighter“, kad būtų geriau apsaugotos rytinės NATO narės, trečiadienį paskelbė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. 

0

„Prisidėsime prie rytinio flango apsaugos patruliavimo skrydžiais“, – sakė B. Pistoriusas, Briuselyje vykstant NATO gynybos ministrų susitikimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai daro mus dar aktyvesnius, dalyvaujančius ir matomus prie rytinės Aljanso sienos“, – sakė jis. 

Rugsėjį NATO pradėjo naują misiją, skirtą geriau apsaugoti savo rytinių Europos narių oro erdvę po virtinės Rusijos įvykdytų pažeidimų. 

Naikintuvai padidins Vokietijos indėlį į misiją, pavadintą „Rytų sargyba“. 

„Kai (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas tikrina mūsų sienas – Lenkijoje, Estijoje ar kitur – mes reaguojame ryžtingai, greitai ir veiksmingai“, – sakė B. Pistoriusas.

