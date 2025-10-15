NATO pareigūnas: sąjungininkių bendradarbiavimas žvalgybos srityje – rekordinio lygio

„Dar niekada nemačiau, kad sąjungininkės taip greitai, taip efektyviai ir tokiomis įvairiomis temomis keistųsi žvalgybos informacija“, – sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
„Jungtinės Valstijos išlieka bene didžiausiomis žvalgybos informacijos teikėjomis Aljanse. JAV agentūros dalijasi informacija aktyviau nei bet kada anksčiau. Nepastebėjau jokių lėtėjimo ženklų – nei iš Vašingtono, nei iš mūsų partnerių Europoje. Priešingai, tendencija juda priešinga kryptimi. Mes visi, įskaitant Jungtines Valstijas, tik didiname pastangas“, – aiškino jis.
Pareigūnas pabrėžė, kad santykiai tarp JAV žvalgybos tarnybų, jų sąjungininkių ir visos NATO toliau grindžiami pasitikėjimu ir glaudžiu bendradarbiavimu.
Jis taip pat pažymėjo, kad Vašingtonas yra įsipareigojęs teikti didelę žvalgybos paramą Ukrainai kartu su bet kokiomis galimomis būsimomis saugumo garantijomis.
Praėjusią savaitę „Kyiv Post“ pranešė, kad JAV suteikė reikiamą žvalgybos informaciją, kuri padėjo Kyjivui smogti naftos objektams visoje Rusijoje, taip slapta siekiant pastūmėti Maskvą į derybas.
Laikraštis „Financial Times“, remdamasis neįvardytais JAV ir Ukrainos pareigūnais, taip pat rašė, kad Donaldo Trumpo administracija slapta padėjo pasirengti smūgiams, teikdama Kyjivui reikiamus duomenis. Jie apėmė maršruto planavimą, aukštį, laiką ir misijos detales, kurios padėjo Ukrainos dronams išvengti Rusijos oro gynybos.
Pasak žiniasklaidos pranešimų, spalio pradžioje dėl šių atakų buvo uždaryta 38 proc. Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, o tai sukėlė naftos krizę Rusijos viduje, kai daugelyje regionų buvo įvesti apribojimai benzino ir dyzelino prekybai.
