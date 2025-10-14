Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Šlubuoja namo“: NATO vadovas Markas Rutte išjuokė rusų laivą

2025-10-14 10:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 10:08

NATO vadovas Markas Rutte pirmadienį pašiepė Rusiją dėl vieno iš jos povandeninių laivų būklės, skelbia „Reuters“.

Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)

NATO vadovas Markas Rutte pirmadienį pašiepė Rusiją dėl vieno iš jos povandeninių laivų būklės, skelbia „Reuters“.

REKLAMA
0

Anksčiau skelbta, kad rusų dyzelinis povandeninis laivas „Novorossiysk“ išplaukė į paviršių prie Prancūzijos.

Pasirodė versijų, kad laivas stipriai sugedo. Rusija savo ruožtu neigia, kad laivas buvo priverstas išplaukti į paviršių dėl techninių problemų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Svarstoma, kad rusų laivas sugedo

NATO vadovas M. Rutte pareiškė, kad laivas yra „sugedęs“.

REKLAMA
REKLAMA

„Dabar, iš esmės, Viduržemio jūroje beveik neliko Rusijos karinio jūrų laivyno. Yra tik vienas sugedęs Rusijos povandeninis laivas, kuris šlubuoja namo iš patruliavimo“, – sako jis.

„Koks skirtumas nuo 1984 m. Tomo Clancy romano „Raudonojo spalio medžioklė“. Šiandien tai labiau primena medžioklę artimiausio mechaniko“, – teigė M. Rutte.

„Telegram“ kanalas „VChK-OGPU“ rugsėjo gale skelbė, kad laive išsiliejo degalai, dėl to įgula susidūrė su galimo sprogimo pavojumi.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
NATO yra pasirengusi „įbauginti“ Rusiją (24)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų