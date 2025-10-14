„Šlubuoja namo“: NATO vadovas Markas Rutte išjuokė rusų laivą

Anksčiau skelbta, kad rusų dyzelinis povandeninis laivas „Novorossiysk“ išplaukė į paviršių prie Prancūzijos.
Pasirodė versijų, kad laivas stipriai sugedo. Rusija savo ruožtu neigia, kad laivas buvo priverstas išplaukti į paviršių dėl techninių problemų.
Svarstoma, kad rusų laivas sugedo
NATO vadovas M. Rutte pareiškė, kad laivas yra „sugedęs“.
„Dabar, iš esmės, Viduržemio jūroje beveik neliko Rusijos karinio jūrų laivyno. Yra tik vienas sugedęs Rusijos povandeninis laivas, kuris šlubuoja namo iš patruliavimo“, – sako jis.
„Koks skirtumas nuo 1984 m. Tomo Clancy romano „Raudonojo spalio medžioklė“. Šiandien tai labiau primena medžioklę artimiausio mechaniko“, – teigė M. Rutte.
„Telegram“ kanalas „VChK-OGPU“ rugsėjo gale skelbė, kad laive išsiliejo degalai, dėl to įgula susidūrė su galimo sprogimo pavojumi.
