Rutte perspėjo: jei Rusija puls NATO, tai bus atviras karas

Jei Rusija būtų „tokia kvaila“, kad užpultų NATO, tai reikštų atvirą karą tarp Rusijos Federacijos ir Aljanso. Apie tai spalio 13 d. per Aljanso parlamentinę asamblėją Liublianoje pareiškė NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, rašo „La Repubblica“.
„Tikimės, kad tai niekada neįvyks. Tačiau jei Rusija bus tokia kvaila, kad mus užpultų, tai bus atviras karas tarp Rusijos ir NATO“, – sakė R. Rutte.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
„Karas būtų kitoks“
Jo teigimu, galimas karas tarp Rusijos ir NATO skirtųsi nuo šiuo metu vykstančio karo tarp Rusijos ir Ukrainos.
„Jis skirtųsi nuo karo tarp Rusijos ir Ukrainos dėl daugelio priežasčių, kurių dabar negaliu išsamiai paaiškinti, nes nenorime suteikti jiems informacinio pranašumo. Tačiau šis karas būtų kitoks“, – pažymėjo jis.
