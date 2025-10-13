Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina ruošiasi blogiausiam: po išpuolių gali prireikti importuoti elektrą

2025-10-13 20:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-13 20:22

Po dar kelių Rusijos išpuolių Ukraina gali likti be dalies elektros energijos – Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėja, kad šaliai gali tekti pradėti importuoti elektrą. Valstybės vadovas taip pat pripažino, jog didžiausias iššūkis šią žiemą gali būti ne tiek energijos trūkumas, kiek lėšų stoka jos įsigijimui. V. Zelenskis pareiškė, kad po vieno ar dviejų išpuolių Ukrainai gali tekti importuoti elektros energiją.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
27

Po dar kelių Rusijos išpuolių Ukraina gali likti be dalies elektros energijos – Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėja, kad šaliai gali tekti pradėti importuoti elektrą. Valstybės vadovas taip pat pripažino, jog didžiausias iššūkis šią žiemą gali būti ne tiek energijos trūkumas, kiek lėšų stoka jos įsigijimui. V. Zelenskis pareiškė, kad po vieno ar dviejų išpuolių Ukrainai gali tekti importuoti elektros energiją.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai valstybės vadovas pranešė per bendrą susitikimą su ES vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas bei žurnalistais, skelbia „Ukrinform“.

REKLAMA
REKLAMA

„Galbūt po vieno ar dviejų išpuolių teks importuoti elektros energiją. Mes visada naudojamės šia galimybe žiemą, ir ši galimybė mums išlieka atvira“, – sakė V. Zelenskis.

REKLAMA

Jis taip pat pažymėjo, kad dėl dujų tiekimo Ukraina turės rasti tam reikalingų lėšų.

„Jie atakuoja vandens tiekimo sistemas ir apskritai mūsų dujų infrastruktūrą. Todėl pradėjome kalbėti apie dujų importą. Turime savo įvertinimus, ko mums gali prireikti, tačiau daugiausia kalbame apie lėšas“, – teigė prezidentas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Zelenskis išryškino problemą

Pasak jo, šiuo metu dujos nėra problema – problema yra turėti pakankamai lėšų joms įsigyti.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pridūrė, kad Ukraina turi partnerių, pasirengusių tiekti išteklius ir neprašančių už tai apmokėjimo.

„Tai, pavyzdžiui, mūsų norvegų partneriai, taip pat partneriai iš Europos Sąjungos. Tikimės jų pagalbos. Be to, pagalba gali atkeliauti ir iš Rytų šalių. Praėjusį žiemą taip pat rėmėmės šiais santykiais“, – pažymėjo valstybės vadovas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Po Trumpo grasinimų ir raketų klausimo – Kremliaus atsakymas apie galimą pokalbį su Putinu (1)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Artėja naujas Trumpo ir Zelenskio susitikimas: aiškėja data (2)
Zelenskis su Danija pasidalijo žvalgybine informacija: dronai kelia vis didesnę grėsmę (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: jei Trumpas padėjo sustabdyti karą Gazos Ruože, gal padės ir Ukrainai (23)
Macronas neatmeta galimybės numušti oro erdvę pažeidusius Rusijos orlaivius (nuotr. SCANPIX)
Macronas perspėjo Rusiją: mokėsite kainą (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų