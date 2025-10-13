Ukraina ruošiasi blogiausiam: po išpuolių gali prireikti importuoti elektrą

Apie tai valstybės vadovas pranešė per bendrą susitikimą su ES vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas bei žurnalistais, skelbia „Ukrinform“.
„Galbūt po vieno ar dviejų išpuolių teks importuoti elektros energiją. Mes visada naudojamės šia galimybe žiemą, ir ši galimybė mums išlieka atvira“, – sakė V. Zelenskis.
Jis taip pat pažymėjo, kad dėl dujų tiekimo Ukraina turės rasti tam reikalingų lėšų.
„Jie atakuoja vandens tiekimo sistemas ir apskritai mūsų dujų infrastruktūrą. Todėl pradėjome kalbėti apie dujų importą. Turime savo įvertinimus, ko mums gali prireikti, tačiau daugiausia kalbame apie lėšas“, – teigė prezidentas.
Zelenskis išryškino problemą
Pasak jo, šiuo metu dujos nėra problema – problema yra turėti pakankamai lėšų joms įsigyti.
Jis pridūrė, kad Ukraina turi partnerių, pasirengusių tiekti išteklius ir neprašančių už tai apmokėjimo.
„Tai, pavyzdžiui, mūsų norvegų partneriai, taip pat partneriai iš Europos Sąjungos. Tikimės jų pagalbos. Be to, pagalba gali atkeliauti ir iš Rytų šalių. Praėjusį žiemą taip pat rėmėmės šiais santykiais“, – pažymėjo valstybės vadovas.
