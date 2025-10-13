Virš Baltijos šalių NATO naikintuvai šešis kartus kilo palydėti Rusijos orlaivių

Spalio 6 dieną NATO naikintuvai skrido patikrinti dviejų neatpažintų objektų. Objektų neaptikta.
Spalio 7 dieną atpažintas rusų žvalgybinis orlaivis IL-20, kitą dieną – šturmo lėktuvas SU-24.
Spalio 9 dieną NATO naikintuvai kilo dukart: vieną kartą palydėjo du rusų naikintuvus SU-30, kitą – Il-20.
Žvalgybinis lėktuvas IL-20 atpažintas bei palydėtas ir spalio 10 dieną.
Rusų orlaiviai skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano ir beveik visais atvejais radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė.
