  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Virš Baltijos šalių NATO naikintuvai šešis kartus kilo palydėti Rusijos orlaivių

2025-10-13 18:47 / šaltinis: BNS
2025-10-13 18:47

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę šešis kartus kilo palydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių ir atpažinti skrendančių objektų, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

NATO naikintuvai (nuotr. t.me/NATOpoRusski) (nuotr. Telegram)

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę šešis kartus kilo palydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių ir atpažinti skrendančių objektų, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

0

Spalio 6 dieną NATO naikintuvai skrido patikrinti dviejų neatpažintų objektų. Objektų neaptikta. 

Spalio 7 dieną atpažintas rusų žvalgybinis orlaivis IL-20, kitą dieną – šturmo lėktuvas SU-24.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalio 9 dieną NATO naikintuvai kilo dukart: vieną kartą palydėjo du rusų naikintuvus SU-30, kitą – Il-20.

Žvalgybinis lėktuvas IL-20 atpažintas bei palydėtas ir spalio 10 dieną.

Rusų orlaiviai skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano ir beveik visais atvejais radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė.

Kristenas Michalas BNS Foto
Estijos perspėjimas Europai ir NATO: viskas, dėl ko mus laikė paranoikais, tapo realybe (5)

