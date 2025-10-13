Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Artėja naujas Trumpo ir Zelenskio susitikimas: aiškėja data

2025-10-13 17:50 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-13 17:50

JAV prezidentas Donaldas Trumpas jau šią savaitę gali susitikti su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu. Kaip skelbia užsienio žiniasklaida, susitikimas, kuris, pasak šaltinių, gali įvykti spalio 17 dieną, būtų dar vienas ženklas, kad tarp Vašingtono ir Kyjivo tęsiasi intensyvios derybos dėl karinės paramos Ukrainai.

Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
27

JAV prezidentas Donaldas Trumpas jau šią savaitę gali susitikti su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu. Kaip skelbia užsienio žiniasklaida, susitikimas, kuris, pasak šaltinių, gali įvykti spalio 17 dieną, būtų dar vienas ženklas, kad tarp Vašingtono ir Kyjivo tęsiasi intensyvios derybos dėl karinės paramos Ukrainai.

2

JAV prezidentas D. Trumpas šią savaitę gali priimti Ukrainos prezidentą V. Zelenskį, rašo „Financial Times“ žurnalistas Christopheris Milleris, remdamasis trimis šaltiniais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak C. Millerio, galimas Ukrainos ir JAV prezidentų susitikimas galėtų įvykti penktadienį, spalio 17 dieną. Kitos detalės kol kas nepateikiamos.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Aptartas amerikietiškų sparnuotųjų raketų „Tomahawk“ tiekimas

Paskutinį kartą V. Zelenskis ir D. Trumpas susitiko rugsėjo pabaigoje, Niujorke vykusios JT Generalinės Asamblėjos sesijos metu.

Per pastarąsias kelias dienas V. Zelenskis ir D. Trumpas surengė du telefoninius pokalbius, kuriuose, be kita ko, aptarė amerikietiškų sparnuotųjų raketų „Tomahawk“ tiekimą.

Be to, Ukrainos delegacija, vadovaujama premjerės Julijos Sviridenko, šią savaitę Vašingtone pradeda savaitę truksiančias derybas su savo amerikiečių kolegomis.

