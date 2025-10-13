Artėja naujas Trumpo ir Zelenskio susitikimas: aiškėja data

JAV prezidentas D. Trumpas šią savaitę gali priimti Ukrainos prezidentą V. Zelenskį, rašo „Financial Times“ žurnalistas Christopheris Milleris, remdamasis trimis šaltiniais.
Pasak C. Millerio, galimas Ukrainos ir JAV prezidentų susitikimas galėtų įvykti penktadienį, spalio 17 dieną. Kitos detalės kol kas nepateikiamos.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Aptartas amerikietiškų sparnuotųjų raketų „Tomahawk“ tiekimas
Paskutinį kartą V. Zelenskis ir D. Trumpas susitiko rugsėjo pabaigoje, Niujorke vykusios JT Generalinės Asamblėjos sesijos metu.
Per pastarąsias kelias dienas V. Zelenskis ir D. Trumpas surengė du telefoninius pokalbius, kuriuose, be kita ko, aptarė amerikietiškų sparnuotųjų raketų „Tomahawk“ tiekimą.
Be to, Ukrainos delegacija, vadovaujama premjerės Julijos Sviridenko, šią savaitę Vašingtone pradeda savaitę truksiančias derybas su savo amerikiečių kolegomis.
Šaltinis:
tv3.lt
