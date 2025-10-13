Trumpas: būtų puiku sudaryti taikos susitarimą su Iranu

„Jiems kliuvo iš vienos pusės, iš kitos, ir, žinote, būtų puiku, jei galėtume sudaryti su jais taikos susitarimą“, – Izraelio parlamente apie Iraną, pagrindinį palestiniečių grupuotės „Hamas“ rėmėją, sakė D. Trumpas.
„Ar jus tai patenkintų? Argi nebūtų puiku, manau. Nes manau, kad jie to nori“, – kalbėjo D. Trumpas
Jis sakė, kad kamuolys yra Teherano pusėje, kalbant apie kokį nors susitarimą. „Mes esame pasirengę, kai jūs būsite pasirengę“, – teigė respublikonas.
D. Trumpas taip pat gynė Vašingtono pasitraukimą iš susitarimo dėl Irano branduolinės programos, tarpininkauto buvusio prezidento Baracko Obamos. Irano branduolinė programa jau seniai yra kliūtis Izraelio santykiuose su savo priešininke.
„Aš nutraukiau Irano branduolinį susitarimą ir labai didžiavausi tai padaręs“, – pareiškė D. Trumpas. „Tačiau net ir Iranui, kurio režimas sukėlė tiek daug mirčių Artimuosiuose Rytuose, ištiesta draugystės ir bendradarbiavimo ranka“, – sakė jis Knesetui.
„Jie nori sudaryti susitarimą, ir mes pažiūrėsime, ar galime ką nors padaryti“, – pridūrė jis.
„Nei Jungtinės Valstijos, nei Izraelis nejaučia jokio priešiškumo Irano žmonėms. Mes tiesiog norime gyventi taikoje“, – sakė D. Trumpas.
