Trumpas ragina kaltinimų dėl korupcijos sulaukusiam Netanyahu suteikti malonę

Vienoje byloje B. Netanyahu ir jo žmona Sara kaltinami tuo, kad iš milijardierių mainais už politines paslaugas priėmė prabangos prekes, tokias kaip cigarai, papuošalai ir šampanas, o jų vertė siekė daugiau kaip 260 tūkst. dolerių (224,7 tūkst. eurų).
„Cigarai ir šampanas, kam, po galais, tai rūpi?“ – pajuokavo D. Trumpas, savo sąjungininką B. Netanyahu pavadinęs vienu didžiausių Izraelio karo laikų lyderių.
„Turiu idėją. Pone prezidente. gal suteikite jam malonę?“ – D. Trumpas, kreipdamasis į Isaacą Herzogą (Isaaką Hercogą), sakė kalboje Izraelio parlamentui.
„Beje, kaip tikriausiai žinote, tai nebuvo numatyta kalboje. Bet man patinka štai šis ponas, kuris yra čia, ir man atrodo, kad tai labai prasminga, žinote“, – teigė jis.
Izraelio ministras pirmininkas ne kartą neigė padaręs kokius nors neteisėtus veiksmus kalbant apie tris teismo bylas, o jo rėmėjai ilgai trunkantį teismo procesą atmeta kaip politiškai motyvuotą.
Be dovanų skandalo, B. Netanyahu dviejose kitose bylose yra kaltinamas bandymu derėtis dėl palankesnio dviejų Izraelio žiniasklaidos priemonių nušvietimo.
Per savo dabartinę kadenciją, kuri prasidėjo 2022 metų pabaigoje, B. Netanyahu pasiūlė dideles teismų reformas, kurios, kaip teigia kritikai, buvo skirtos teismų galioms susilpninti.
Tai sukėlė masinius protestus, kurie sustojo tik prasidėjus karui Gazos Ruože.
Praėjusį mėnesį I. Herzogas užsiminė, kad galėtų suteikti B. Netanyahu malonę, interviu pareiškęs, kad premjero byla „sunkiai slegia Izraelio visuomenę“.
Izraelio premjerui taip pat išduotas Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) arešto orderis dėl įtarimų, kad jis įsakė vykdyti karo nusikaltimus savo puolime prieš „Hamas“ kovotojus Gazos Ruože.
D. Trumpas, dažnai garsiai ginantis B. Netanyahu, savo kalboje Knesete nekalbėjo apie TBT orderį, tačiau Vašingtonas anksčiau jį pasmerkė ir įvedė sankcijas kai kuriems TBT darbuotojams.
Birželį savo socialinio tinklo „Truth Social“ paskyroje paskelbtame įraše D. Trumpas B. Netanyahu teismo procesus pavadino „politine raganų medžiokle“, kuri „labai panaši į raganų medžioklę, kurią man teko iškęsti“.
D. Trumpas pats jau seniai kaltina savo politinius oponentus tuo, kad jie pasitelkė Teisingumo departamentą prieš jį tuo laikotarpiu, kai jis nebuvo prezidentas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!