Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas ragina kaltinimų dėl korupcijos sulaukusiam Netanyahu suteikti malonę

2025-10-13 16:06 / šaltinis: BNS
2025-10-13 16:06

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį paragino suteikti malonę Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu, kuriam iškeltos bylos dėl kaltinimų korupcija.

Donaldas Trumpas, Benjaminas Netanyahu BNS Foto

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį paragino suteikti malonę Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu, kuriam iškeltos bylos dėl kaltinimų korupcija.

REKLAMA
4

Vienoje byloje B. Netanyahu ir jo žmona Sara kaltinami tuo, kad iš milijardierių mainais už politines paslaugas priėmė prabangos prekes, tokias kaip cigarai, papuošalai ir šampanas, o jų vertė siekė daugiau kaip 260 tūkst. dolerių (224,7 tūkst. eurų).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Cigarai ir šampanas, kam, po galais, tai rūpi?“ – pajuokavo D. Trumpas, savo sąjungininką B. Netanyahu pavadinęs vienu didžiausių Izraelio karo laikų lyderių.

REKLAMA
REKLAMA

„Turiu idėją. Pone prezidente. gal suteikite jam malonę?“ – D. Trumpas, kreipdamasis į Isaacą Herzogą (Isaaką Hercogą), sakė kalboje Izraelio parlamentui.

REKLAMA

„Beje, kaip tikriausiai žinote, tai nebuvo numatyta kalboje. Bet man patinka štai šis ponas, kuris yra čia, ir man atrodo, kad tai labai prasminga, žinote“, – teigė jis.

Izraelio ministras pirmininkas ne kartą neigė padaręs kokius nors neteisėtus veiksmus kalbant apie tris teismo bylas, o jo rėmėjai ilgai trunkantį teismo procesą atmeta kaip politiškai motyvuotą.

REKLAMA
REKLAMA

Be dovanų skandalo, B. Netanyahu dviejose kitose bylose yra kaltinamas bandymu derėtis dėl palankesnio dviejų Izraelio žiniasklaidos priemonių nušvietimo.

Per savo dabartinę kadenciją, kuri prasidėjo 2022 metų pabaigoje, B. Netanyahu pasiūlė dideles teismų reformas, kurios, kaip teigia kritikai, buvo skirtos teismų galioms susilpninti.

Tai sukėlė masinius protestus, kurie sustojo tik prasidėjus karui Gazos Ruože.

Praėjusį mėnesį I. Herzogas užsiminė, kad galėtų suteikti B. Netanyahu malonę, interviu pareiškęs, kad premjero byla „sunkiai slegia Izraelio visuomenę“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Izraelio premjerui taip pat išduotas Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) arešto orderis dėl įtarimų, kad jis įsakė vykdyti karo nusikaltimus savo puolime prieš „Hamas“ kovotojus Gazos Ruože.

D. Trumpas, dažnai garsiai ginantis B. Netanyahu, savo kalboje Knesete nekalbėjo apie TBT orderį, tačiau Vašingtonas anksčiau jį pasmerkė ir įvedė sankcijas kai kuriems TBT darbuotojams.

REKLAMA

Birželį savo socialinio tinklo „Truth Social“ paskyroje paskelbtame įraše D. Trumpas B. Netanyahu teismo procesus pavadino „politine raganų medžiokle“, kuri „labai panaši į raganų medžioklę, kurią man teko iškęsti“.

D. Trumpas pats jau seniai kaltina savo politinius oponentus tuo, kad jie pasitelkė Teisingumo departamentą prieš jį tuo laikotarpiu, kai jis nebuvo prezidentas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų