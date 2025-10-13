Ruginienė: regiono lygiu derėsimės su EK, kad nacionaliniai biudžetai nevaržytų gynybos poreikių

„Jie gavo tai iš vienos, iš kitos pusės, ir žinote, būtų puiku, jei galėtume su jais sudaryti taikos susitarimą“, – sakė D. Trumpas apie Iraną per kalbą Izraelio parlamente.
„Ar jums tai patiktų? Argi tai nebūtų puiku, manau. Nes manau, kad jie to nori“, – teigė jis.
Baltųjų rūmų šeimininkas tarpininkavo sudarant paliaubas Gazos Ruože tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“, kurie pirmadienį vykdo apsikeitimą įkaitais ir palestiniečių kaliniais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!