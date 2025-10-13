Kalendorius
JAV

Ruginienė: regiono lygiu derėsimės su EK, kad nacionaliniai biudžetai nevaržytų gynybos poreikių

2025-10-13 15:27 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 15:27

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė norintis taikos susitarimo su Iranu, kurio branduolinius objektus anksčiau šiais metais per trumpą karą atakavo Jungtinės Valstijos kartu su Izraeliu.

Inga Ruginienė. ELTA / Dainius Labutis

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė norintis taikos susitarimo su Iranu, kurio branduolinius objektus anksčiau šiais metais per trumpą karą atakavo Jungtinės Valstijos kartu su Izraeliu.

„Jie gavo tai iš vienos, iš kitos pusės, ir žinote, būtų puiku, jei galėtume su jais sudaryti taikos susitarimą“, – sakė D. Trumpas apie Iraną per kalbą Izraelio parlamente.

„Ar jums tai patiktų? Argi tai nebūtų puiku, manau. Nes manau, kad jie to nori“, – teigė jis.

Baltųjų rūmų šeimininkas tarpininkavo sudarant paliaubas Gazos Ruože tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“, kurie pirmadienį vykdo apsikeitimą įkaitais ir palestiniečių kaliniais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)
Trumpo kalbą Izraelio parlamente trumpam pertraukė protestavęs politikas
Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)
Trumpas sako nematąs priežasties susitikti su Xi Jinpingu, grasina Kinijai muitais (3)
D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Teksaso kariai atvyko į Ilinojų, o gubernatorius kalba apie okupaciją (5)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Baimė ir sąmyšis“: Trumpo administracija kaltinama noru paversti miestus karo zonomis (7)

