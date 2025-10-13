Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Planavo 20 minučių, o truko 5 valandas: Trumpas papasakojo apie neįprastą savo pasiuntinio susitikimą su Putinu

2025-10-13 15:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-13 15:44

JAV prezidentas Donaldas Trumpas atskleidė netikėtą istoriją apie savo pasiuntinį Steve‘ą Witkoffą, kuris, nors ir beveik nieko nežinojo apie Rusiją bei politiką, su Vladimiru Putinu kalbėjosi net penkias valandas – vietoj planuotų 20 minučių.

Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas susitiko su V. Putinu (nuotr. SCANPIX)
27

JAV prezidentas Donaldas Trumpas atskleidė netikėtą istoriją apie savo pasiuntinį Steve'ą Witkoffą, kuris, nors ir beveik nieko nežinojo apie Rusiją bei politiką, su Vladimiru Putinu kalbėjosi net penkias valandas – vietoj planuotų 20 minučių.

6

JAV prezidentas D. Trumpas pasakojo, kad jo specialusis atstovas S. Witkoffas, vykdamas į derybas su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu, mažai ką žinojo apie Rusiją, patį V. Putiną ir politiką apskritai, rašo „Unian“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto jų susitikimas, vietoj numatytų 20 minučių, truko net penkias valandas. Apie tai Baltųjų rūmų vadovas kalbėjo savo kalboje Izraelio Knesete.

„Surengiau jam susitikimą su Putinu manydamas, kad jis truks 15-20 minučių. Steve‘as mažai žinojo apie Rusiją, Putiną, politiką – tuo jis ypač nesidomėjo. Jis puikiai išmanė nekilnojamojo turto rinką, bet turėjo savybę, kurios ieškojau, o tai yra didelė retenybė“, – pasakojo D. Trumpas.

REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Derybos vis dar tęsėsi

Pasak JAV prezidento, vėliau jis laukė, kol baigsis derybos tarp S. Witkoffo ir V. Putino, tačiau jos vis tęsėsi.

„Paskambinau ir paklausiau: Ar Steve‘as jau baigė? Praėjo pusvalandis – ne, jis vis dar ten. Tai buvo Maskvoje. Klausiu: Kaip jam sekasi? – Nežinau, jis vis dar viduje. Po valandos vėl skambinu: Duokite Steve‘ą. – Jis vis dar su Putinu. Aš nustebau: Oho, valanda – ilgas susitikimas. Po dar valandos – jis vis dar ten. Po trijų valandų – vis dar su Putinu. Po keturių valandų pasirodė žinia, kad jis netrukus išeis. Išėjo po penkių“, – prisiminė D. Trumpas

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Maskva: po susitikimo Aliaskoje siekis užtikrinti taiką Ukrainoje iš esmės išnyko
„Trumpas suprato, kad Putinas yra nepatikimas derybininkas“: Ukrainos politikas paaiškino, kas laukia Rusijos (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
„Trumpas suprato, kad Putinas yra nepatikimas derybininkas“: Ukrainos politikas paaiškino, kas laukia Rusijos (18)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Oksfordo profesorius prakalbo apie susitikimą su Putinu ir koks jis yra iš tiesų: „Pribloškė“ (3)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
„Korta, kurios dar neištraukė“: ar Europa išdrįs ją panaudoti prieš Rusiją? (6)

