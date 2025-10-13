Planavo 20 minučių, o truko 5 valandas: Trumpas papasakojo apie neįprastą savo pasiuntinio susitikimą su Putinu

JAV prezidentas D. Trumpas pasakojo, kad jo specialusis atstovas S. Witkoffas, vykdamas į derybas su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu, mažai ką žinojo apie Rusiją, patį V. Putiną ir politiką apskritai, rašo „Unian“.
Vis dėlto jų susitikimas, vietoj numatytų 20 minučių, truko net penkias valandas. Apie tai Baltųjų rūmų vadovas kalbėjo savo kalboje Izraelio Knesete.
„Surengiau jam susitikimą su Putinu manydamas, kad jis truks 15-20 minučių. Steve‘as mažai žinojo apie Rusiją, Putiną, politiką – tuo jis ypač nesidomėjo. Jis puikiai išmanė nekilnojamojo turto rinką, bet turėjo savybę, kurios ieškojau, o tai yra didelė retenybė“, – pasakojo D. Trumpas.
Derybos vis dar tęsėsi
Pasak JAV prezidento, vėliau jis laukė, kol baigsis derybos tarp S. Witkoffo ir V. Putino, tačiau jos vis tęsėsi.
„Paskambinau ir paklausiau: Ar Steve‘as jau baigė? Praėjo pusvalandis – ne, jis vis dar ten. Tai buvo Maskvoje. Klausiu: Kaip jam sekasi? – Nežinau, jis vis dar viduje. Po valandos vėl skambinu: Duokite Steve‘ą. – Jis vis dar su Putinu. Aš nustebau: Oho, valanda – ilgas susitikimas. Po dar valandos – jis vis dar ten. Po trijų valandų – vis dar su Putinu. Po keturių valandų pasirodė žinia, kad jis netrukus išeis. Išėjo po penkių“, – prisiminė D. Trumpas
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!