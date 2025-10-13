Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Netanyahu: Izraelis yra pasirengęs sudaryti taikos sutartis su arabų ir musulmonų šalimis

2025-10-13 14:40 / šaltinis: BNS
2025-10-13 14:40

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienį parlamente sakydamas kalbą, kurioje pasveikino JAV prezidentą Donaldą Trumpą, pareiškė, kad Izraelis galėtų siekti naujų taikos sutarčių su arabų ir musulmonų šalimis Artimuosiuose Rytuose ir už jų ribų.

Benjamino Netanyahu kalba Jungtinėse Tautose (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienį parlamente sakydamas kalbą, kurioje pasveikino JAV prezidentą Donaldą Trumpą, pareiškė, kad Izraelis galėtų siekti naujų taikos sutarčių su arabų ir musulmonų šalimis Artimuosiuose Rytuose ir už jų ribų.

REKLAMA
0

„Jums vadovaujant galime sudaryti naujas taikos sutartis su arabų šalimis regione ir musulmonų šalimis už regiono ribų“, – sakė B. Netanyahu.

Jis pridūrė, kad „niekas nenori taikos labiau nei Izraelio žmonės“.

D. Trumpas tarpininkavo sudarant paliaubas tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“, kurie pirmadienį vykdo apsikeitimą įkaitais ir palestiniečių kaliniais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Benjaminas Netanyahu išreiškė paramą Donaldo Trumpo siūlomam planui dėl Gazos Ruožo (nuotr. SCANPIX)
Netanyahu Trumpą pavadino geriausiu draugu: „Nė vienas Amerikos prezidentas nėra padaręs daugiau dėl Izraelio“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų