Netanyahu: Izraelis yra pasirengęs sudaryti taikos sutartis su arabų ir musulmonų šalimis

„Jums vadovaujant galime sudaryti naujas taikos sutartis su arabų šalimis regione ir musulmonų šalimis už regiono ribų“, – sakė B. Netanyahu.
Jis pridūrė, kad „niekas nenori taikos labiau nei Izraelio žmonės“.
D. Trumpas tarpininkavo sudarant paliaubas tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“, kurie pirmadienį vykdo apsikeitimą įkaitais ir palestiniečių kaliniais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!