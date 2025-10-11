Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė: JAV pasiuntiniai Steve&#039;as Witkoffas ir Jaredas Kushneris apsilankė Gazos Ruože

2025-10-11 21:05 / šaltinis: BNS
2025-10-11 21:05

JAV pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris šeštadienį – antrąją Izraelio paskelbtų paliaubų dieną – apsilankė Gazos Ruože, pranešė Izraelio kariuomenė.

Izraelio kariai Gazos Ruože

JAV pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris šeštadienį – antrąją Izraelio paskelbtų paliaubų dieną – apsilankė Gazos Ruože, pranešė Izraelio kariuomenė.

Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyalas Zamiras apsilankė Gazoje kartu su „JAV pasiuntiniu Artimuosiuose Rytuose ponu Stevenu (Steve‘u) Witkoffu, ponu Jaredu Kushneriu ir Jungtinių Valstijų Centrinės vadavietės (CENTCOM) vadu admirolu Bradu Cooperiu“, – teigiama Izraelio kariuomenės paskelbtame pranešime.

Tuo metu naujienų agentūros AFP korespondentas pranešė, kad S. Witkoffas ir J. Kushneris šeštadienį Tel Avive dalyvavo mitinge, kurį surengė Izraelio įkaitų šeimos prieš jų numatomą paleidimą iš Gazos Ruožo.

S. Witkoffas mitinge pareiškė, kad Gazos Ruože laikomi Izraelio įkaitai grįžta namo.

„Kreipiuosi į įkaitus: jūs grįžtate namo“, – pareiškė S. Witkoffas, sulaukęs Tel Avivo aikštėje, vadinamoje Įkaitų aikšte, susirinkusių tūkstančių žmonių plojimų ir šūksnių.

Kreipdamasis į įkaitų šeimas, jis pridūrė: „Jūsų drąsa sujaudino pasaulį.“

Pagal susitarimą su Izraeliu dėl paliaubų palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ kovotojai turi perduoti 48 Izraelio įkaitus – ir gyvus, ir mirusius.

