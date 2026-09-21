Motuzas: Lietuva neturi įtakos JAV sandoriams, naikinti sankcijų Minskui priežasčių nėra

„Mes neturime jokių priežasčių šiandien panaikinti sankcijas Baltarusijai. Tai yra bendra pozicija ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos. Ir tos sankcijos veikia iki vasario pabaigos“, – pirmadienį BNS sakė parlamentaras.
„Žinoma, mes negalime šiandien turėti įtakos Jungtinių Amerikos Valstijų sprendimui ar susitarimui dėl trąšų iš Baltarusijos pirkimo. Laikas parodys, kaip pavyks Jungtinėms Amerikos Valstijoms susitarti dėl trąšų iš Baltarusijos pirkimo“, – teigė jis.
Politikas pabrėžė, kad Lietuva savo pozicijos autoritarinio Baltarusijos režimo atžvilgiu nekeičia.
„Mes ir toliau vertiname Baltarusiją kaip nedemokratinę valstybę, kaip nedemokratiškai išrinktą prezidentą. Nors ir paleidžiami politiniai kaliniai, tačiau Baltarusijoje niekas nesikeičia. Mes matome, kad ir toliau ignoruojama opozicija, ji praktiškai negali veikti Baltarusijoje. Didžiuma iš jų yra išvykę arba tie, kurie aktyviau pasireiškia visuomeninėje veikloje ar socialiniuose tinkluose, yra įkalinami. Ir toliau Baltarusija tebevykdo tokią pačią politiką“, – sakė R. Motuzas.
Jis priminė, kad Minskas ir toliau remia Rusijos karą prieš Ukrainą, Lietuva ir kitos kaimyninės valstybės vis patiria įvairias hibridines atakas iš Baltarusijos.
Seimo nario teigimu, detaliau komentuoti galimą JAV ir Baltarusijos sandorį kol kas per anksti. Pasak jo, šis žingsnis gali būti nukreiptas į ateitį.
„Pastaruoju metu iš tikrųjų dažnai pasirodo Jungtinių Amerikos Valstijų administracijos pranešimai, kurie yra nukreipti gerokai į priekį, į ateitį. (...) turbūt komentuoti detaliau būtų per anksti, per kur galėtų keliauti tos trąšos“, – sakė R. Motuzas.
URK vicepirmininko konservatoriaus Žygimanto Pavilionio teigimu, toks sandoris būtų Ukrainos, ES solidarumo ir Kanados išdavystė.
„Atsiminkite, kad šiame kontekste išduotume ir savo artimą sąjungininkę Kanadą, kurios trąšas į baltarusiškas bando iškeisti kažkas JAV administracijoje. Taip pat primenu, kad šias sankcijas Lukašenkai įvedė ne tik ES, bet ir pati JAV, labai teisingai atimdama iš pavogusio rinkimus diktatoriaus vieną svarbiausių pasipelnimo šaltinių“, – savo socialiniame tinkle „Facebook“ tvirtino politikas.
„Nuo tų laikų situacija Baltarusijoje dar labiau pablogėjo – Lukašenkos parama maskoliams agresijai Ukrainoje yra akivaizdi, Lukašenka vis agresyviai hibridiškai puola ir skaldo Vakarus. Prekyba žmonėmis ir politinių kalinių išleidimas pakeičiant juos į naujus kalinius tokių sankcijų nuėmimui niekaip nėra pateisinama priežastis – nebent tiems, kas visiškai nepažįsta Lukašenkos ir nesimoko iš istorijos“, – nurodė jis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį pranešė, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trąšų iš Baltarusijos pirkimo. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trąšas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados.
JAV importuoja didžiąją dalį šalyje sunaudojamų trąšų, daugiausia – iš Kanados, o jų kaina pasauliniu mastu smarkiai išaugo po Rusijos invazijos į Ukrainą.
Amerikiečiai šiemet atšaukė šio dešimtmečio pradžioje įvestas sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau JAV neturėjo galimybių jas importuoti dėl apribojimų prekių iš Baltarusijos tranzitui.
Iki JAV įvedant sankcijas baltarusiškų trąšų pervežimas vyko per Klaipėdos uostą, o aukščiausi Lietuvos pareigūnai iki šiol buvo skeptiški dėl tranzito atnaujinimo tiek dėl tebegaliojančių ES sankcijų trąšoms, tiek dėl nenoro suteikti būdų uždarbiauti su Baltarusijos režimu siejamoms įmonėms.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys praėjusią savaitę BNS pripažino, kad Lietuvos ir JAV pozicijos dėl sankcijų Baltarusijai švelninimo skiriasi, bet trąšų šiame kontekste neminėjo.
Užsienio žiniasklaida anksčiau šiemet skelbė, jog JAV pareigūnai prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms, kad būtų leistas šio produkto tranzitas per jų teritorijas.
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