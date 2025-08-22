Putinas bando perrašyti istoriją: „Rusija nepradėjo karo“

„Rusija nepradėjo karo, visa tai – Vakarų propaganda“: V. Putinas išliejo dar vieną melagingų ir ciniškų pareiškimų srautą, rašo „Telegram“ kanalas „Unian“.
Rusija „neturi draugiškų valstybių“
Bandydamas pateisinti savo maniakišką imperinę agresiją, jis taip pat pareiškė, esą Rusija „neturi nedraugiškų šalių“, o tik „nedraugiškas valstybėse“.
V. Putinas nepamiršo ir pavadovauti D. Trumpui, sakydamas, kad jo „lyderystės savybės“ yra „gera prielaida“ tam, kad JAV ir Rusijos santykiai būtų atkurti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!