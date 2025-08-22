Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas bando perrašyti istoriją: „Rusija nepradėjo karo“

2025-08-22 23:04 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-22 23:04

Kremlius toliau bando perrašyti istoriją – Vladimiras Putinas pareiškė, esą Rusija nepradėjo karo, o visa tai tėra Vakarų propaganda. Kremliaus lyderis tikino, kad Maskva „daro viską, jog užbaigtų 2014-aisiais prieš Donbaso gyventojus pradėtą karą“, ir netruko pažerti užuominų apie „nedraugišką elitą“ bei pagyrų Donaldo Trumpo „lyderystės savybėms“.

Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram)

Kremlius toliau bando perrašyti istoriją – Vladimiras Putinas pareiškė, esą Rusija nepradėjo karo, o visa tai tėra Vakarų propaganda. Kremliaus lyderis tikino, kad Maskva „daro viską, jog užbaigtų 2014-aisiais prieš Donbaso gyventojus pradėtą karą“, ir netruko pažerti užuominų apie „nedraugišką elitą“ bei pagyrų Donaldo Trumpo „lyderystės savybėms“.

REKLAMA
6

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rusija nepradėjo karo, visa tai – Vakarų propaganda“: V. Putinas išliejo dar vieną melagingų ir ciniškų pareiškimų srautą, rašo „Telegram“ kanalas „Unian“.

REKLAMA
REKLAMA

Rusija „neturi draugiškų valstybių“

Bandydamas pateisinti savo maniakišką imperinę agresiją, jis taip pat pareiškė, esą Rusija „neturi nedraugiškų šalių“, o tik „nedraugiškas valstybėse“.

V. Putinas nepamiršo ir pavadovauti D. Trumpui, sakydamas, kad jo „lyderystės savybės“ yra „gera prielaida“ tam, kad JAV ir Rusijos santykiai būtų atkurti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Tai jūsų karas“: Trumpas teigia, kad jam teks nuspręsti, „kas kaltas“ (4)
Lukašenka pagrasino ir Lietuvai: taikiniai jau yra, Baltarusija pasirengusi suduoti „nepriimtiną žalą“ (interviu „Time“ ekrano nuotrauka) (nuotr. YouTube)
Lukašenka įsitikino: karą užbaigti bus sunku (13)
Trumpas netikėtai iš stalčiaus išsitraukė nuotrauką su Putinu: „Tai graži jo nuotrauka“ (nuotr. Telegram)
Trumpas netikėtai iš stalčiaus išsitraukė nuotrauką su Putinu: „Tai graži jo nuotrauka“ (10)
Trumpo taikos diplomatija nedavė rezultatų: susitarimo dėl taikos gali ir nebūti (nuotr. SCANPIX)
Trumpo taikos diplomatija nedavė rezultatų: susitarimo dėl taikos gali ir nebūti (23)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų