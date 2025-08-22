„Tai jūsų karas“: Trumpas teigia, kad jam teks nuspręsti, „kas kaltas“

Po dviejų savaičių JAV prezidentas D. Trumpas žinos Rusijos ir Ukrainos pozicijas, kad galėtų nuspręsti, kaip elgtis toliau.
„Tada priimsiu sprendimą, ką darysime. Tai bus labai svarbus sprendimas. Tai gali būti masinės sankcijos, masiniai tarifai arba abu kartu. Galbūt mes nieko nedarysime ir pasakysime: „Tai jūsų karas“, – pažymėjo jis Baltuosiuose rūmuose, susitikime su FIFA prezidentu Gianni Infantino.
D. Trumpas dar kartą pareiškė, kad, būdamas valstybės vadovas, nebūtų leidęs prasidėti visapusiškam karui Ukrainoje. Jis pabrėžė, kad jei šalys nesės prie derybų stalo, jam dar reikės išsiaiškinti, „kas kaltas“.
Trumpas apkaltino Bideną
Anksčiau „Unian“ pranešė, kad, pasak D. Trumpo, V. Zelenskis ir V. Putinas „dėl akivaizdžių priežasčių“ nesutaria. Jis pridūrė, kad nenorėtų dalyvauti jų susitikime, ir palygino juos su actu ir aliejumi.
Taip pat buvo pranešta, kad D. Trumpas apkaltino Joe Bideną neleidus Ukrainai smogti Rusijai. „Melagingas ir akivaizdžiai nekompetentingas Joe Bidenas neleido Ukrainai smogti, o tik gintis. Na, ir koks rezultatas?“, – pabrėžė jis.
