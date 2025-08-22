Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Tai jūsų karas“: Trumpas teigia, kad jam teks nuspręsti, „kas kaltas“

2025-08-22 22:06 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-22 22:06

JAV prezidentas Donaldas Trumpas vėl kirto dėl karo Ukrainoje – pareiškė, kad galutinį sprendimą priims tik po dviejų savaičių, tačiau neatmetė, jog gali apskritai nieko nedaryti ir pasakyti: „Tai jūsų karas“. Be to, jis pabrėžė, kad jei Rusija ir Ukraina nesės prie derybų stalo, dar teks aiškintis, „kieno tai kaltė“.

D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
17

JAV prezidentas Donaldas Trumpas vėl kirto dėl karo Ukrainoje – pareiškė, kad galutinį sprendimą priims tik po dviejų savaičių, tačiau neatmetė, jog gali apskritai nieko nedaryti ir pasakyti: „Tai jūsų karas“. Be to, jis pabrėžė, kad jei Rusija ir Ukraina nesės prie derybų stalo, dar teks aiškintis, „kieno tai kaltė“.

3

Po dviejų savaičių JAV prezidentas D. Trumpas žinos Rusijos ir Ukrainos pozicijas, kad galėtų nuspręsti, kaip elgtis toliau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tada priimsiu sprendimą, ką darysime. Tai bus labai svarbus sprendimas. Tai gali būti masinės sankcijos, masiniai tarifai arba abu kartu. Galbūt mes nieko nedarysime ir pasakysime: „Tai jūsų karas“, – pažymėjo jis Baltuosiuose rūmuose, susitikime su FIFA prezidentu Gianni Infantino.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

D. Trumpas dar kartą pareiškė, kad, būdamas valstybės vadovas, nebūtų leidęs prasidėti visapusiškam karui Ukrainoje. Jis pabrėžė, kad jei šalys nesės prie derybų stalo, jam dar reikės išsiaiškinti, „kas kaltas“.

Trumpas apkaltino Bideną

Anksčiau „Unian“ pranešė, kad, pasak D. Trumpo, V. Zelenskis ir V. Putinas „dėl akivaizdžių priežasčių“ nesutaria. Jis pridūrė, kad nenorėtų dalyvauti jų susitikime, ir palygino juos su actu ir aliejumi.

Taip pat buvo pranešta, kad D. Trumpas apkaltino Joe Bideną neleidus Ukrainai smogti Rusijai. „Melagingas ir akivaizdžiai nekompetentingas Joe Bidenas neleido Ukrainai smogti, o tik gintis. Na, ir koks rezultatas?“, – pabrėžė jis.

TOLIAU SKAITYKITE
