2026 metų pasaulio futbolo čempionato burtų pristatymo renginyje JAV prezidentas kalbėjo ir apie Putiną

D. Trumpas pranešimą padarė Ovaliajame kabinete, jį lydėjo FIFA prezidentas Gianni Infantino ir JAV viceprezidentas J. D. Vance’as.
Burtų traukimo metu visos patekusios komandos sužinos tris savo varžovus grupių etape.
Viena iš favorfičių rengti burtų traukimą buvo Las Vegasas, tačiau Vašingtonas išliko tarp galimų vietų, nes ten D. Trumpui būtų paprasčiau aktyviai dalyvauti.
D. Trumpas beveik neabejotinai turės vaidmenį renginyje, kuris yra ir procedūrinis, ir šou. Paprastai jį lydi muzikiniai pasirodymai, kalbos, o vėliau komandos paskirstamos į savo pasaulio čempionato grupes.
JAV, Kanadoje ir Meksikoje vyksiantis 2026 m. pasaulio čempionatas prasidės liepos 11 d., o burtų traukimas bus pirmasis reikšmingas įvykis, susijęs su turnyru.
„Kennedy Center“ suteiks fenomenalią pradžią, – sakė D. Trumpas. – Ir mes būsime įsitraukę.“
Monterėjaus (Meksika) organizacinio komiteto vadovas Alejandro Huttas sausį ESPN sakė, kad tiek jie, tiek Vankuveris (Kanada) domėjosi galimybe rengti burtų traukimą, tačiau FIFA pranešė, jog taip nebus.
Pranešimo metu taip pat dalyvavo JAV vidaus saugumo sekretorė Kristi Noem ir Carlosas Cordeiro, G. Infantino patarėjas bei Baltųjų rūmų pasaulio čempionato darbo grupės vyresnysis patarėjas.
Šalia D. Trumpo, ant stalo priešais juos stovėjo pasaulio čempionato taurė. Vienu metu G. Infantino pakėlė ją, padavė D. Trumpui ir tarė: „Ši taurė skirta tik laimėtojams. O kadangi jūs esate laimėtojas, žinoma, ir jūs galite ją paliesti.“
D. Trumpas šyptelėjo, pakėlė trofėjų, pozavo nuotraukoms ir paklausė: „Ar galiu pasilikti?“
Vėliau D. Trumpas sakė: „Ką tik gavau nuotrauką iš žmogaus, kuris labai nori čia būti. Jis buvo labai pagarbiai nusiteikęs mano ir mūsų šalies atžvilgiu, bet ne tiek pagarbiai kitų.“
Tada jis parodė savo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino nuotrauką, padarytą po susitikimo Aliaskoje dėl Rusijos karo Ukrainoje.
D. Trumpas teigė tikintis, kad V. Putinas „atvyks į pasaulio čempionato finalą, priklausomai nuo to, kaip viskas klostysis. Jis gali atvykti, o gali ir neatvykti.“
Žurnalistai priminė D. Trumpui, jog V. Putinas bomborduoja Ukrainą ir konkrečiai – JAV gamyklą šioje šalyje, tačiau JAV prezidentas į tai tiesiog atsakė, kad „nėra dėl to laimingas“.
Trump was HUMILIATED on live TV after bragging he's sending a signed photo to Putin — seconds before a reporter tells him Russia just bombed a U.S. factory in Ukraine:
Trump: "I was just sent a picture… I am going to sign this. Vladimir Putin. Who I believe will be…
WTF?
Donald Trump just interrupted his own Press Conference to brag about getting a photo from Vladimir Putin that he will be signing and sending back.
He then says that Putin wants to be at the World Cup in Washington DC, and says he's been very respectful.
What is wrong… pic.twitter.com/vzHhRGFgH3REKLAMA— Ed Krassenstein (@EdKrassen) August 22, 2025
Kaip bus traukiami burtai?
48 rinktinės bus suskirstytos į 12 grupių po keturias komandas.
Prieš traukimą visos 48 komandos pagal naujausią FIFA reitingą paskirstomos į keturis krepšelius. Pirmajame bus JAV, Kanada ir Meksika, kurios automatiškai pateko kaip šeimininkės, bei devynios aukščiausiai reitinguotos rinktinės. Taip pat sudaromi antrasis ir trečiasis krepšeliai, o ketvirtajame – 12 žemiausiai reitinguotų komandų. Kiekvienoje grupėje bus po vieną komandą iš kiekvieno krepšelio.
Jau patvirtinta, kad pirmosios 2026 m. pasaulio čempionato rungtynės įvyks birželio 11 d. Meksikoje, „Estadio Azteca“ stadione. Meksika automatiškai priskirta A grupei. Kanada žais antrąsias rungtynes ir bus B grupėje, o JAV – trečiąsias rungtynes D grupėje. Šios trejos rungtynės vyks birželio 12 d.
Burtų traukimo metu bus žinomos 42 iš 48 komandų. Keturi kelialapiai iš Europos ir dar du iš likusio pasaulio bus išdalinti kovo mėnesį vykstančiose atkrintamųjų mačuose, kurie bus surengti turnyro šeimininkų šalyse.
Varžybų tvarkaraštis paprastai paskelbiamas netrukus po burtų traukimo.
