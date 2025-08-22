Būsimi lietuvių varžovai nugalėjo Estiją

Rezultatyviausias britų gretose buvo Akwasi Yeboah žaidimas, pelnęs 18 taškų, atkovojęs 9 kamuolius ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. Luke‘as Nelsonas pridėjo 13 taškų, Mylesas Messonas – 11.
Estijos rinktinėje išsiskyrė Matthiasas Tassas, įmetęs 15 taškų ir sugriebęs 12 kamuolių, Henri Drellas pridėjo 13 (6 atk. kam.), o Kasparas Treieris – 8 taškus.
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinktinės akistata Europos čempionate įvyks rugpjūčio 27 dieną, o tiesioginę rungtynių transliaciją galėsite stebėti per TV3 televiziją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!