TV3 naujienos > Sportas

Būsimi lietuvių varžovai nugalėjo Estiją

2025-08-22 21:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 21:28

Europos krepšinio čempionate pirmąja Lietuvos rinktinės varžove būsianti Didžiosios Britanijos rinktinė kontroliniame mače 72:62 (18:19, 21:8, 13:18, 20:17)įveikė Estijos komandą.

Didžiosios Britanijos rinktinė | Scanpix nuotr.

Europos krepšinio čempionate pirmąja Lietuvos rinktinės varžove būsianti Didžiosios Britanijos rinktinė kontroliniame mače 72:62 (18:19, 21:8, 13:18, 20:17)įveikė Estijos komandą.

0

Rezultatyviausias britų gretose buvo Akwasi Yeboah žaidimas, pelnęs 18 taškų, atkovojęs 9 kamuolius ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. Luke‘as Nelsonas pridėjo 13 taškų, Mylesas Messonas – 11.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Estijos rinktinėje išsiskyrė Matthiasas Tassas, įmetęs 15 taškų ir sugriebęs 12 kamuolių, Henri Drellas pridėjo 13 (6 atk. kam.), o Kasparas Treieris – 8 taškus.

Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinktinės akistata Europos čempionate įvyks rugpjūčio 27 dieną, o tiesioginę rungtynių transliaciją galėsite stebėti per TV3 televiziją.

