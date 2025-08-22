Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lukašenka įsitikino: karą užbaigti bus sunku

2025-08-22 21:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 21:27

Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad Rusijos ir Ukrainos karas artėja prie sprendimo kaip niekad anksčiau. Jo teigimu, taikos susitarimą labiausiai lems Rusijos sąlygos, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas, bandydamas tarpininkauti, suprato konflikto sudėtingumą.

Lukašenka pagrasino ir Lietuvai: taikiniai jau yra, Baltarusija pasirengusi suduoti „nepriimtiną žalą“ (interviu „Time“ ekrano nuotrauka) (nuotr. YouTube)
17

Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad Rusijos ir Ukrainos karas artėja prie sprendimo kaip niekad anksčiau. Jo teigimu, taikos susitarimą labiausiai lems Rusijos sąlygos, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas, bandydamas tarpininkauti, suprato konflikto sudėtingumą.

REKLAMA
5

Baltarusijos prezidentas pabrėžė, kad Rusijos sąlygos greičiausiai turės didesnę įtaką taikos pasiekimui nei Ukrainos, rašo Rusijos naujienų agentūra TASS.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A.Lukašenka sakė: „Mes esame arčiau nei bet kada anksčiau šio konflikto pabaigos ir taikos susitarimo tarp Rusijos ir Ukrainos.“

REKLAMA
REKLAMA

Jis pabrėžė, kad Rusijos sąlygos greičiausiai turės lemiamą įtaką taikos pasiekimui, o ne Ukrainos.

REKLAMA

„Kodėl? Nes Rusija šiuo metu kontroliuoja frontą. Tai kelia didelę grėsmę Ukrainai. Kyjivas turi veikti greitai, kad pradėtų derėtis dėl taikos susitarimo ir užkirstų kelią visiškam šalies sunaikinimui“, – įspėjo A. Lukašenka.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Trumpas – tarpininkas derybose

Baltarusijos prezidentas taip pat atkreipė dėmesį į JAV prezidento D. Trumpo dalyvavimą pastangose išspręsti konfliktą.

REKLAMA
REKLAMA

„Iš to, ką galiu pasakyti, jis nėra visiškai patenkintas. Jis sakė: „Maniau, kad bus lengva“. Tačiau tai pasirodė esąs sudėtingas uždavinys. Dabar jis supranta, kaip tai sunku, bet neturi kito pasirinkimo, kaip tik eiti į priekį. Apie tai įspėjau amerikiečius dar gerokai prieš šias derybas. Sakiau jiems: „Pasakykite Trumpui, kad dabar jis negali pasitraukti.“ Jis ėmėsi šio klausimo, todėl privalo jį išspręsti – ir gali tai padaryti, bei bando“, – sakė A. Lukašenka.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Komentuodamas derybas Aliaskoje, A. Lukašenka apibūdino D. Trumpą kaip tarpininką, įgijusį gilesnį supratimą apie konfliktą.

„Jis gavo papildomos informacijos, supranta stipriausią konflikto pusę ir šią perspektyvą pateikė Vašingtone diskusijoms su Zelenskiu ir Europos lyderiais“, – apibendrino jis.

REKLAMA

„Aš jiems liepiau susitikti“

Penktadienį Ovaliajame kabinete JAV prezidento D. Trumpo žurnalistai paklausė, ar jis imsis kokių nors veiksmų dėl karo Ukrainoje sustabdymo.

Tačiau į šį klausimą D. Trumpas atsakė tiesmukai, sakydamas, kad pirmiausiai stengsis suvokti, „kieno tai kaltė“.

„Jei tam yra priežasčių, aš tai suprasiu. <...> Aš tiksliai žinau, ką darau. Pažiūrėsime ar jie [Volodymyras Zelenskis ir Vladimiras Putinas] surengs susitikimą. Aš jiems liepiau susitikti“, – sakė D. Trumpas.

D. Trumpas taip pat pabrėžė, kad galutinį sprendimą priims, kai praeis „dvi savaitės“.

„Tai bus labai svarbus sprendimas – ar tai bus masinės sankcijos, ar masiniai tarifai, ar mes nieko nedarysime ir sakysime: tai jūsų kova“, – kalbėjo D. Trumpas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Tai jūsų karas“: Trumpas teigia, kad jam teks nuspręsti, „kas kaltas“
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Rusija Ukrainoje smogė į JAV gamyklą: į tai Trumpas sureagavo griežtai
Trumpas netikėtai iš stalčiaus išsitraukė nuotrauką su Putinu: „Tai graži jo nuotrauka“ (nuotr. Telegram)
Trumpas netikėtai iš stalčiaus išsitraukė nuotrauką su Putinu: „Tai graži jo nuotrauka“ (8)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Surengtas svarbus susitikimas: aiškėja, kas žadama Ukrainai pasirašius taikos susitarimą (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų