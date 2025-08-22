Lukašenka įsitikino: karą užbaigti bus sunku

Baltarusijos prezidentas pabrėžė, kad Rusijos sąlygos greičiausiai turės didesnę įtaką taikos pasiekimui nei Ukrainos, rašo Rusijos naujienų agentūra TASS.
A.Lukašenka sakė: „Mes esame arčiau nei bet kada anksčiau šio konflikto pabaigos ir taikos susitarimo tarp Rusijos ir Ukrainos.“
Jis pabrėžė, kad Rusijos sąlygos greičiausiai turės lemiamą įtaką taikos pasiekimui, o ne Ukrainos.
„Kodėl? Nes Rusija šiuo metu kontroliuoja frontą. Tai kelia didelę grėsmę Ukrainai. Kyjivas turi veikti greitai, kad pradėtų derėtis dėl taikos susitarimo ir užkirstų kelią visiškam šalies sunaikinimui“, – įspėjo A. Lukašenka.
Trumpas – tarpininkas derybose
Baltarusijos prezidentas taip pat atkreipė dėmesį į JAV prezidento D. Trumpo dalyvavimą pastangose išspręsti konfliktą.
„Iš to, ką galiu pasakyti, jis nėra visiškai patenkintas. Jis sakė: „Maniau, kad bus lengva“. Tačiau tai pasirodė esąs sudėtingas uždavinys. Dabar jis supranta, kaip tai sunku, bet neturi kito pasirinkimo, kaip tik eiti į priekį. Apie tai įspėjau amerikiečius dar gerokai prieš šias derybas. Sakiau jiems: „Pasakykite Trumpui, kad dabar jis negali pasitraukti.“ Jis ėmėsi šio klausimo, todėl privalo jį išspręsti – ir gali tai padaryti, bei bando“, – sakė A. Lukašenka.
Komentuodamas derybas Aliaskoje, A. Lukašenka apibūdino D. Trumpą kaip tarpininką, įgijusį gilesnį supratimą apie konfliktą.
„Jis gavo papildomos informacijos, supranta stipriausią konflikto pusę ir šią perspektyvą pateikė Vašingtone diskusijoms su Zelenskiu ir Europos lyderiais“, – apibendrino jis.
„Aš jiems liepiau susitikti“
Penktadienį Ovaliajame kabinete JAV prezidento D. Trumpo žurnalistai paklausė, ar jis imsis kokių nors veiksmų dėl karo Ukrainoje sustabdymo.
Tačiau į šį klausimą D. Trumpas atsakė tiesmukai, sakydamas, kad pirmiausiai stengsis suvokti, „kieno tai kaltė“.
„Jei tam yra priežasčių, aš tai suprasiu. <...> Aš tiksliai žinau, ką darau. Pažiūrėsime ar jie [Volodymyras Zelenskis ir Vladimiras Putinas] surengs susitikimą. Aš jiems liepiau susitikti“, – sakė D. Trumpas.
D. Trumpas taip pat pabrėžė, kad galutinį sprendimą priims, kai praeis „dvi savaitės“.
„Tai bus labai svarbus sprendimas – ar tai bus masinės sankcijos, ar masiniai tarifai, ar mes nieko nedarysime ir sakysime: tai jūsų kova“, – kalbėjo D. Trumpas.
