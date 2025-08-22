Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas netikėtai iš stalčiaus išsitraukė nuotrauką su Putinu: „Tai graži jo nuotrauka“

2025-08-22 20:47




JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas galėtų atvykti į kitais metais JAV vyksiantį pasaulio futbolo čempionatą. Vis dėlto jis pabrėžė, jog viskas priklausys nuo artimiausių savaičių įvykių.

Trumpas netikėtai iš stalčiaus išsitraukė nuotrauką su Putinu: „Tai graži jo nuotrauka“ (nuotr. Telegram)



Per renginį Baltuosiuose rūmuose, skirtą kitų metų pasaulio futbolo čempionatui JAV, D. Trumpo buvo paklausta apie galimus sunkumus, su kuriais gali susidurti į šalį atvykstantys lankytojai.

Atsakydamas į klausimą, D. Trumpas iš stalčiaus ištraukė savo ir V. Putino nuotrauką bei žurnalistams pasakė: „Jis gali atvykti, priklausomai nuo to, kas nutiks.“

„Jis gali ir neatvykti, priklausomai nuo to, kas nutiks. Per artimiausias dvi savaites įvyks daug dalykų. „Bet manau, kad tai graži jo nuotrauka“, – pridūrė jis.

Paklaustas apie Rusijos smūgius, kurie, kaip pranešama, pataikė į JAV verslą Ukrainoje, D. Trumpas atsakė, kad „nėra tuo patenkintas“.

„Aš nesu patenkintas niekuo, kas susiję su tuo karu“, – sakė jis.

„Manau, kad per ateinančias dvi savaites paaiškės, kuria kryptimi viskas pasisuks, ir, tikiuosi, turėsiu rimtos priežasties džiaugtis.“

