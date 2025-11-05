Rutte kandžiai sureagavo į Putino sušauktą susirinkimą: jis rengia posėdžius, nes gauna algą

Bendroje spaudos konferencijoje su Rumunijos prezidentu, M. Rutte buvo paklaustas, kaip jis vertina posėdį, kurį sušaukė V. Putinas, reaguodamas į JAV paskelbtus branduolinius bandymus, ir ar NATO turi atsakymą.
„Aš jau seniai nebereaguoju į susitikimus, kuriuos organizuoja Putinas. Jis gauna atlyginimą kaip Rusijos prezidentas, todėl ir rengia susitikimus“, – sakė generalinis sekretorius.
