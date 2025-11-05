 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rutte kandžiai sureagavo į Putino sušauktą susirinkimą: jis rengia posėdžius, nes gauna algą

2025-11-05 18:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-05 18:36

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte toliau negaili ironijos Kremliui. Trečiadienį Bukarešte viešėjęs Aljanso vadovas kandžiai sureagavo į Vladimiro Putino sušauktą Saugumo Tarybos posėdį, skirtą atsakui į JAV branduolinius bandymus. M. Rutte pareiškė, kad seniai nebesureikšmina susitikimų, kuriuos rengia Rusijos prezidentas, ir dar kartą pasišaipė iš Maskvos, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Rutte kandžiai sureagavo į Putino sušauktą susirinkimą: jis rengia posėdžius, nes gauna algą (nuotr. SCANPIX)

Bendroje spaudos konferencijoje su Rumunijos prezidentu, M. Rutte buvo paklaustas, kaip jis vertina posėdį, kurį sušaukė V. Putinas, reaguodamas į JAV paskelbtus branduolinius bandymus, ir ar NATO turi atsakymą.

„Aš jau seniai nebereaguoju į susitikimus, kuriuos organizuoja Putinas. Jis gauna atlyginimą kaip Rusijos prezidentas, todėl ir rengia susitikimus“, – sakė generalinis sekretorius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

