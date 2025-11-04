Putinas giriasi naujais ginklais: pareiškė, kad Rusija jau pranoko visą pasaulį

V. Putinas taip pat gyrėsi, kad „Burevestnik“ neva pranoko visas pasaulyje žinomas raketų sistemas, pavyzdžiui, pagal skrydžio nuotolį, rašo Rusijos žiniasklaida.
O štai „Poseidonas“ esą juda greičiu, kuris „viršija visų šiuolaikinių povandeninių laivų greitį“.
Rusijos autoritarinis prezidentas nepamiršo pridurti, kad šios naujos sistemos turi didžiulį potencialą ateityje, todėl šalis „toliau eis į priekį“.
Putinas: Rusija išbandė branduolinį povandeninį droną
Nepaisydamas JAV prezidento Donaldo Trumpo perspėjimų, V. Putinas praėjusį trečiadienį pareiškė, kad jo šalis sėkmingai išbandė branduolinį povandeninį droną, – tai jau antras Maskvos įvykdytas naujos branduolinių ginklų sistemos bandymas vos per kelias dienas.
V. Putinas sekmadienį prižiūrėjo dar vieno pažangaus branduolinio ginklo – kruizinės raketos „Burevestnik“, kurios veikimo nuotolis, pasak jo, yra „neribotas“, bandymą. D. Trumpas jį pavadino „netinkamu“.
„Vakar buvo atliktas dar vienas kitos perspektyvios sistemos – bepiločio povandeninio aparato „Poseidon“, taip pat turinčio branduolinį variklį, bandymas“, – lankydamasis karo ligoninėje, kurioje gydomi Ukrainoje sužeisti Rusijos kariai, sakė V. Putinas; jo pastabos buvo transliuojamos per televiziją.
Rusijos vadovas tikino, kad „nėra jokios galimybės perimti“ šį droną torpedą, kuris, anot V. Putino, greičiu gali pranokti įprastus povandeninius laivus ir pasiekti bet kurį pasaulio žemyną. V. Putinas sakė, kad jokia šalis negali varžytis su „Poseidon“ greičiu ir nėrimo gyliu, ir pridūrė, jog „mažai tikėtina, kad artimiausiu metu atsiras kažkas panašaus“.
Pasak šaltinio Rusijos kariniame pramoniniame komplekse, kurį citavo valstybinė naujienų agentūra TASS, šis aparatas gali veikti daugiau nei vieno kilometro gylyje, išvystyti iki 70 mazgų greitį ir tuo pačiu išlikti nepastebimas. Šaltinis teigė, kad šis dronas, kuris pirmąkart buvo išbandytas 2018 m., gali nešti iki 2 megatonų branduolinę galvutę.
Po sekmadienį atlikto kruizinės raketos bandymo D. Trumpas paragino V. Putiną vietoj to susitelkti į karo prieš Ukrainą užbaigimą.
„Jis turėtų užbaigti karą (Ukrainoje). Karas, turėjęs trukti vieną savaitę, netrukus įžengs jau į ketvirtus metus. Štai ką jis turėtų daryti, užuot išbandęs raketas“, – sakė D. Trumpas.
JAV prezidentas praėjusią savaitę atšaukė Budapešte turėjusį vykti aukščiausiojo lygio susitikimą su V. Putinu dėl, anot jo, Rusijos lyderio nenoro leistis į kompromisus siekiant užbaigti karą. D. Trumpas nuo sugrįžimo į Baltuosius rūmus sausio mėnesį bando užtikrinti, kad būtų sudarytas susitarimas, tačiau derybose nebuvo padaryta pažanga, o jis reiškia vis didesnį nusivylimą V. Putinu, kuris ne kartą atmetė raginimus nutraukti ugnį.
Vašingtonas praėjusią savaitę įvedė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms, skųsdamasis, kad derybos su V. Putinu dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo „niekur neveda“.
Apie tai, kad Rusija sukūrė „Burevestnik“ ir „Poseidon“, V. Putinas pirmą kartą paskelbė 2018 m., kai sakė ugningą, prieš Vakarus nukreiptą kalbą.
